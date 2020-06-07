Peak Games satışı 5 kat daha değerli

Bundan 10 yıl öncesi. İspanyol bankacılık devi BBVA, tam tamına 5.8 milyar dolar verdi ve işadamı Ferit Şahenk’in yönetimindeki Garanti Bankası’nın dörtte bir (%24.8) hissesine 2010 sonunda sahip oldu.



Türkiye’nin yükseliş dönemine gelen bu satış, gerek piyasalar gerekse ülkenin kredibilitesine büyük katkı sağladı.



Bir anda Garanti Bankası’nın piyasa değeri, hem de uluslararası (yabancı) sermaye transferiyle birlikte 23 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi.

Müthiş bir Türkiye hikayesi yazılıyordu.





***



İşte o günlerde; birkaç profesyonel genç; İstanbul’un bir köşesinde; küçük bir ofiste bir oyun hayalinin peşinden gitmeye başladı.

Sermayeleri azdı.



Tek yetenekleri beyinleri, öngörüleri, çalışma azimleri, global düşünmeleri, hiç pes etmemeleri, takım olmaları ve en önemlisi de çok çalışmalarıydı.



Çok geçmeden; yanlarına onların zekasını gören “uluslararası” yatırım fonlarının desteğini aldıklarında; oyundan sadece zevk almayacaklarını görmüşlerdi.



Zorlukları aşmak için her şeyi yaptılar, hep yenilik, hep bir fark peşinde koşmayı sürdürdüler ve en önemlisi çalışmaya devam ettiler.

2017 sonlarında, bu gençlerin İstanbul’da geliştirdiği sadece iki oyun için ABD’li dev Zynga 100 milyon dolar verdiğinde, bir anda Türkiye’de de fark edildiler.



“Vay be, oyundan bu kadar para kazandılar; biz de mi yapsak acaba?” diye düşünen çok oldu, fakat kısa süre sonra herkes kendi gündemine döndü. Oyun işi yine bu gençlere kaldı.





Sessiz sedasız ellerinde kalan oyunları geliştirmeye devam ettiler.



Kuruluşlarından, yani 2010’lu yılların üzerinden tam 10 yıl geçmişti ki; değil Türkiye tüm dünya korona salgınıyla boğuşurken, ülke gündemine adeta bomba gibi düştüler.



Amerikalı Zynga, bu kez şirketin tamamı için 1.8 milyar doları gözden çıkarmıştı. Çek kesildi, satış tamamlandı.



***



Değil genç girişimciler, bir anda milyar dolarlık patronların dahi hayallerini süsleyen bu satış hikayesi gerçekten ülkemiz için oldukça kritik. Aslında bu hikayedeki iş modeli “nereye gidilmesi” gerektiği sorusuna çok net yanıt veriyor.



Yükselen ekonomide, yani, 10 yıl önce Garanti Bankası gibi Türk şirketlere 20-25 milyar dolar değer biçildiği dönemde değil; böylesine kriz günlerinde yapılan 1.8 milyar dolarlık Peak Games satışı inanın çok değerli. (Garanti’nin piyasa değeri şimdilerde 5 milyar dolar.)

10 yılda ülkemizdeki dev bir bankanın değerinin 5 kat düştüğünden yola çıkarak; zamanın ruhuna bakıldığında, bu satışın da 5 kat daha değerli olduğunu söylersek, yanılmış olmayız.