TÜRK İŞ ALEMİ KORONA KRİZİNDE GÜCÜNÜ GÖSTERMELİ

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, milyarlarca liralık ekonomik değer yaratan iş dünyasının gündemi tabi ki koronavirüs ve buna karşı verilen mücadele.

Türkiye’den farklı sektörlerden önde gelen isimlerle, NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol’un ev sahipliğinde bir araya geldiğimiz Zoom sohbetlerinde gördüğüm şu ki; Türk iş dünyası, bu sağlık krizi kaynaklı türbülansta tek bir çalışanını bile kaybetmek istemiyor.

Krizi de geçmiş tecrübelerinde olduğu gibi çalışma azmiyle aşmayı hedefliyor.

“Korona günleri” ve “krize bakış” adına morale ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, iş aleminden önemli isimlerin görüşleri oldukça değerli.

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Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir; “Yaşanan koronavirüs krizinin bir örneği yok. Düşünün, şu anda dünyada kaybetmeyen herhangi bir ülke var mı? Yok. Virüs salgınından tüm ülkeler, herkes büyük zarar etti. Ve bu zararlar kısa sürede kolay kapanır gibi de görünmüyor. Özellikle turizmde 2019 şartlarını ne zaman görürüz, gerçekten merak ediyorum. 2020, 2021 mi, yoksa daha da ilerisi mi!.. Ama şu bilinmeli ki, Türkiye bu krizde avantajlı. Nasıl ki sağlık alanında bu salgını başarıyla atlatıyoruz, ekonomide de biz bu işi başaracağız.”

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Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı; “55 yıllık bir şirketiz ve bugüne kadar grup olarak ayağımızı hiç gazdan kesmedik. Hep ürettik, hep çalıştık. Ben, inanın dinlenmek ne bilmem. Bu koronavirüs salgını günlerinde de hep çalıştım. 70 vilayette mağazamız var, yurtdışında büyüyoruz. Yeni dönemde dijital alana önemli yatırım yapacağız. Türkler olarak krizleri en iyi çözen milletiz. Görünüyor ki bu koronavirüs ile 2 yıl adeta karı koca gibi olacağız ama biz bu salgın krizini de çok çalışarak aşmasını biliriz.”

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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; “Ben hep şirketlerin esas gücünün kriz dönemlerinde ortaya çıktığına, inanırım. Biz grup olarak hep krizlerde gücümüzü ortaya koyduk. Benim düşüncem şu; dalgalı denizde motor kapatılmaz, tam güç asılmak gerek. Çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz. Bu ülkeye yatırım yapılacaksa da, fedakarlık yapılacaksa da iş dünyası olarak bizler yapacağız. Bu yüzden milyar dolarlık çelik yatırımımızı öne çektik. Bu yatırımı İskenderun’da yapacağız. Yurt dışındaki yatırımlarımızda da önemli bir büyüklüğe ulaştık. Yıl sonuna kadar Türkiye’deki korona kayıplarının çok büyük kısmı telafi edilecektir.”

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Gülaylar Group Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Gülay; “Türkiye’nin toplam dış borcu 420 milyar dolar. Bunun 320 milyar dolarlık bölümü özel sektörün borcu. Yani Türk iş alemi sonuna kadar ülkesine güvendi ve yatırım yaptı, bu borçlar oluştu. Ve borcun daha vadesi var. Bu durum koronavirüs günlerinde stresi artırıyor. Grup olarak köklü bir geçmişimiz var. Ne krizlerle başa çıktık. Ülke olarak bardağın dolu tarafına bakınca önemli güçlerimiz olduğunu söylemeliyim. İnanıyorum ki, dünyada 200 ülke içinde krizi en hızlı atlatacak ilk 5 ülke içine gireriz.”