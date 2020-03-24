Evden mi çalışıyorsunuz? İşte size verimliliğinizi sürdürmeniz için 5 altın ipucu

Bilinçaltı gerçek ile hayali ayırt edemez, bu nedenle evinizde kendinize özel bir çalışma alanı oluşturursanız, beyninize bu yerde verimli olarak çalıştığınız mesajı iletilmeye başlanır.

1. İpucu: İşe gitmeden önce yaptığınız tüm hazırlıklarınız, ofis ortamında ki masa düzeniniz hatta işe gitme yolculuğunuz bile zihninizde belirli bir rutinin oluşmasına neden olur. Tüm bu süreçleri de çalışma ile ilişkilendirir. Uzaktan çalışırken bu normal rutinleriniz olmadığı için odaklanma ve verimlilik noktasında aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Evden çalışırken ofis ortamında çalışma rutininizin aynalaması için kendinize özel tetikleyiciler belirleyebilirsiniz. Bu durumda zihninizi benzer şekilde hazırlamak için, bazı egzersizler yapmak, kısa süreli haberlere bakmak, sıcak bir kahvenizi almak ve maillerinizi kontrol etmek gibi ‘Güne Başlangıç’ tetikleyicileri kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte bir çalışma ortamı oluşturmak da çok işinize yarayacaktır.

Neresi olursa olsun çalışarak tam verimlilik sağlayabiliyorsanız çok iyi ancak bu pek de mümkün olmayabilir. Bu nedenle bir düzene, izole bir ortama ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu evinizin ayrı bir odası, kış bahçeniz, kapalı balkonunuz ya da bir masa olabilir. Örneğin; evinizin bir bölümündeki masayı çalışma alanınız gibi düzenler ve bu şekilde kurgularsanız beyniniz bu ortamı verimli çalışma alanı olarak kodlayacaktır. Ayrıca bu beyninize dikkatiniz dağılmadan verimli olarak çalıştığınız yerde bulunduğunuzun mesajını verebilir.

Dikkat dağıtıcı birçok unsur, uzaktan çalışmanın önündeki en büyük zorluklardan biri. Zihninizi doğru modda ve konsantrasyon alanında tutmak için çalışma süreci boyunca sizi işten kopartabilecek iş harici tüm konulardan uzak durun. Yemek yapmak durumunda kalabilir, temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için markete gidebilir ya da çamaşırları yıkamak zorunda olabilirsiniz. Bunlar için ayrıca zaman ayırmalı ve çalışma süreniz içinde bunları yapmamaya özen göstermelisiniz.

Odağınızı ve motivasyonunuzu bir ’Yapılacaklar Listesi’ tutarak koruyun.





2. İpucu: Evden çalışırken çoğu defa iş ortamında kullandığınız gibi kendiniz için bir ’Yapılacaklar Listesi’ belirleyin. Odağınızı ve motivasyonunuzu korumak için basit bir liste çok işinize yarayacaktır. Listenizde bir projeyi bitirmek üzerine madde oluştururken bunu nasıl yapacağınız ile ilgili daha küçük hedefler belirlemek gibi hedeflendirmeler yapın. Küçük hedeflerinizi tamamladıkça listenizden silin bu ilerleme size günün geri kalan kısmında kendinizi daha motive hissetmenizi sağlayacaktır. Hedefinizi tek bir büyük görev olarak algılamadığınız zaman daha ulaşılabilir ve başarılabilir gelecektir bu da kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Yapılacaklar listenizi aklınızda tutmayıp, not almanızın size olan faydası, neler yapmanız gerektiğini unutmamak için zihninizde yer ayırmak zorunda kalmayışınızdır. Ayrıca yazılı olan listenizin üzerini çizmek ve her birini tamamlamış olduğunuzu görmek motivasyonunuzu korumanızı sağlamaya yardımcı olur. İnsan Beyni ’Ters Çaba Kuralı’ ‘na göre çalışır. Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, beyin onu size çeker, korktuğunuzu başınıza getirir! Başarısız olacağınıza inanırsanız inanın başarırız olursunuz. Bu nedenle motivasyonunuzu korumalı ve başarılı olacağınıza inanmalı buna göre pozisyon almalısınız ki beyniniz buna inansın ve başarılı olmanız için ne gerekiyorsa yapsın.

Tüm günü kapsayan her şey ile ilgili bir program yapın.

3. İpucu: Alışageldiğiniz şekilde ofis ortamınızdaki programlarınız gibi uzaktan çalışmada da düzenli programlara ihtiyacınız var. Evden çalışmanın ofiste çalışmaktan farkı tüm bu programı disiplinel şekilde kendinizin yapmasıdır. Tüm gün çalışamazsınız bu bir gerçek çalışmalarınızın dışında da kendinize özel zamanlar yaratmalısınız. Bu zihinsel dinginlik için sakinleşmek, fiziksel birkaç egzersiz ve duygusal olarak yenilenmek için molalar şeklinde olabilir. Etkili zaman yönetiminde ’Pomodoro Tekniği’ en sık kullanılan zaman planlayıcılarındandır. 25 dakika odaklanılmış bir çalışma sonrasında 5 dakikalık molalar yapmayı temel alır. Size en uygun olan yöntemi seçebilirsiniz.

Programınızı yaparken tüm günü ele almanız gerektiğini unutmayın ve sadece iş olarak değil ne zaman mola vereceksiniz, ne kadar süre çalışacaksınız, hobilerinize ne zaman ve ne kadar süre ile zaman ayıracaksınız, yemeğinizi ne zaman yiyeceksiniz ve kahve keyfinizi ne zaman yapacaksınız, ufak birkaç egzersize ayıracağınız zaman ve bunu ne zaman yapmanız gerektiği ile ilgili de programınızda yer açmalısınız. İşe gidip gelirken ve trafikte boğuşurken yapamadığınız ne varsa yapabilir durumdasınız bir de bu şekilde düşünün. Okulların açıldığı dönemde eğer halen evden çalışma düzeninin içinde kalacaksanız ki tüm dünyanın ne zamandır haberdar olduğu ancak şu an bunu mecbur şekilde de olsa deneyimlediği ’Yeni Normal’ ’de çocuğunuz varsa onu okula bırakma ve okuldan alma zamanlarını da programınıza eklemelisiniz. Hali hazırda zaten teknolojinin olanaklarından faydalanarak kullandığınız takvim uygulamalarınızı ‘Paylaşımlı takvim’ uygulamasına geçerek kullanın ve birlikte çalıştığınız insanların bunu görmesini, özel zamanlarınızda neden offline olduğunuzu bilmelerini sağlayın. İş arkadaşlarınız kadar, aileniz ve çevreniz de programınızı bilmeli çünkü uzaktan çalışmanın her zaman serbest olduğunuz anlamına gelmediğini göstererek sınırlarınızı ve beklentilerinizi oluşturmalısınız.

Uzaktan Detaylandırma ile ortak çalışma süreci geliştirin.

4. İpucu: Evden çalışmak, tek başına bir şey olarak görülebilir oysa bunun ötesinde bir şey çünkü tek başınıza yapabilecekleriniz her zaman sınırlıyken ortak çalışma ile yapabileceklerinizin sınırı yoktur. İşte tam da bu sebeple ekibinizle haftalık değerlendirme toplantılarınız, fikir alışverişleriniz, iç görü oluşturmak, raporların hazırlanması ve mevcut işleyişi sekteye uğratmamak için yapılması gereken rutinler de dahil olmak üzere çalışma süresince birçok kişi ya da kişilerle iletişimde olmak durumundasınız. İçinde bulunduğumuz ancak bir süre sonra geçecek olan pandemi nedeni ile yüz yüze görüşmeleriniz risk teşkil edebilir bunun için en ideal yöntem muhtemelen şu an kullandığınız online görüntülü görüşmeler olacaktır. Bu konuda verimliliği destekleyen çok sayıda önemli yazılım çözümleri bulunuyor. Kendiniz için en ideal olanı belirlemelisiniz. Mailler hayatımızın vazgeçilmezleri ancak sadece mailleşerek işleri yürütemeyiz eğer bu öyle olsaydı mevcutta da yapabilir ve yüz yüze toplantılara ihtiyaç duymazdık. İşte tam da bu nedenle, mail kutularını doldurmak yerine anlık bir iletişim için yazışma programları yanında bazı sorularınızın cevabını bulabilmek için ya da ekibinize bir bilgi vermek için görüntülü görüşmeleri uzaktan detaylandırmaları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda insanların sıkı iletişimde kalması sürecin içinde olmalarını ve işleyişten kopmamalarını da sağlayacaktır.

Yılda 365 gün yataktan güneş doğmadan önce kalkabilen hiç kimse ailesini zengin etmekte başarısız olmaz.





5. İpucu: Uzaktan çalışmanın özellikle bu evden çalışmaysa uyku saatleri noktasında da disipline ihtiyacı vardır. Güne erken başlamak, güzel bir kahvaltı yapmak, haberlere göz atmak (mümkünse iyi içeriklere), yapılacaklar listesini hazırlamak gibi yapılması gerekenleri erken vakitte yaparak çalışma zamanını daha verimli kullanabilirsiniz. Böylelikle herkes gibi siz de ulaşılabilir ve mesai saatleri içinde işinize konsantre olabilirsiniz.

İyi bir uyku ve iyi bir yemek sizi zinde tutar. Ne yediğiniz kadar neyi sindirdiğiniz de oldukça önemlidir. Sindirim zihinsel performansı ve duygusal sağlığı büyük ölçüde etkiler. Bunun en güzel örneği, mutluluk hormonu Serotonin’in yüzde 90’a yakın bir kısmı bağırsaklarımızda üretilmesidir. Çok önemli olan bir başka hormon olan ve uyku hormonu olarak bilinen melatonin de serotoninden üretilmektedir. Sindirim sistemi o kadar önemlidir ki kendine ait bir beyni vardır. Sindirim sisteminin bu özel sinir ağına ‘Enterik Sinir Sistemi’ denir. Bu bizim ’İkinci Beynimiz’dir. Enterik sinir sistemi sindirimi saniyesi saniyesine denetleyerek ayarlama yapar. Mutlu ve zinde hissetmek için neyi sindirdiğiniz ile kaliteli bir uyku uyumanız performansınızı ciddi şekilde olumlu etkileyecektir.