BIST 100’de yeni yükseliş dalgası

Borsa İstanbul’da yeni yükseliş dalgası bankalarda yaşanıyor. Hem işlem hacmi hem de işlem miktarında rekor kırılarak yüksek katılımlı bir hareket başladı

Borsa İstanbul’da küçük hisselerle başlayan yukarı hareket, hisse bazında devam ederken şimdi sıra bankalarda. Dip seviyelerde olan banka hisselerinde özellikle Halkbank ve Vakıfbank’ın hareketlenmesi borsada 113.000 seviyesinin aşılmasını sağladı. Rekor düzeyde işlem miktarı ve hacmi gerçekleşti. BIST 100 Endeksi haftayı 113.611 seviyesinden tamamladı.

Grafiklerin seyri incelendiğinde Borsada BIST 100 Endeksi’nde yükselen kanal içerisindeki hareketin sürdüğü gözleniyor. Kanal içerisinde marjları daralan yeni hareket bantları oluşuyor.

Endeksin bu hafta 113.000’in üzerinde tutunması önemli. Çıkışın satış baskısı ile karşılaşarak 113.000’in gerisine düşülmesi halinde sekiz günlük ortalamanın bulunduğu 111.000 seviyesine kadar çekilme gündeme gelecek. Bununla birlikte yukarı yönlü ana trend halihazırda korunmakta.

Yükseliş güçlenir mi?

Banka hisselerinde hareket henüz çok yeni başlıyor. Dolar bazında tarihi dip seviyelerde olan banka sektörü hisseleri yabancıların da satışıyla iyice geriledi. Şimdi dipten başlayan bu harekette hacmin yüksekliği önemli. Hacimde gerilemenin fazla yaşanmaması halinde borsada hisse bazında tamamlanan çanak formasyonlarının endeks bazında da tamamlanması mümkün olabilecektir. Bu da teknik olarak uzun vadede çıkış eğiliminin devamını sağlayacaktır.

Öncü hisselerin durumu

Borsa İstanbul’da öncü hisselerin performansı takip edildiğinde 17 Mart’taki dip seviyeye göre 12 hissenin endeksin gerisinde kaldığını görüyoruz. BIST 100 Endeksi 17 Mart’ta gördüğü dip seviyeye göre yüzde 38 yükseldi. Ancak endekste ağırlığı yüksek hisseler içerisinde bütün hisselerde aynı performans gözlenmedi: Yapı ve Kredi Bankası, Coca Cola İçecek, Sabancı Holding, Tüpraş, T. Halk Bankası, Anadolu Efes, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat, Akbank, İş Bankası (C) endeksin gerisinde kaldı. Endeksin yeni hareketiyle birlikte bu hisselerin de aradaki farkı kapatması söz konusu olabilecektir.

Doların hareketi

Dolarda alınan önlemlere rağmen henüz talebin kırılamadığı gözleniyor. Şimdilik doların yükseleceğine dair beklentisi olanlardaki sayısal çoğunlukta azalma yeterli değil. Bu durum kurun her geri çekilmesinin alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yol açmakta. Peki dolar kuru yükselen ivmesini koruyacak mı? Veriler günlük hareket marjının giderek daha fazla sıkıştığını gösteriyor. 6.84-6.85 seviyesi önemli bir eşik ve bu seviyede sıkışma yaşanıyor. 6.85’in aşılması 7.05’e doğru hareketin önünü açacak. Aşağı doğru hareketlerde de 6.80 seviyesi takip edilmeli. Dolar kurunda 7.26-6.50 aralığının yatay bir bant olarak korunacağını beklemekteyiz.

6.50 aşağı kırılırsa

Asıl düşüş ise 6.50’nin aşağı kırılması ile söz konusu olacaktır ki bu taktirde 6.30’ların test edilmesi gündeme gelebilecektir. Ancak bunun gerçekleşmesi için henüz zaman var. Öncelikle mevcut seviyelerdeki sirkülasyonlarla dolarda pozisyon alanların kurun yükselmeyeceği noktasında ikna olmaları gerekiyor. Bunun için de biraz daha pandeminin etkisinin zayıflaması gerekiyor.

Küresel dengelerin iyimserliği

Küresel bazda bol likidite ortamı paranın adresini borsalara çevirmede etkili oluyor. Özellikle FED’in şirket tahvillerini alarak reel sektöre destek vereceğini açıklamasının ardından firmaların tahvil ihraç ederek likiditeye ulaşacak olmaları ABD piyasalarını destekledi. Türkiye’de de büyük hisselerde güçlenmeye başlayan alımlar endeksin ikinci bir atakta bulunma olasılığını güçlendiriyor. Pay piyasası rekor işlem hacmi ve rekor işlem miktarı ile 19 Haziran’ı tamamladı. Bir günde toplam 36 milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşirken 8 milyar adet işlem miktarı oldu. Gelişmeler hisselerdeki hareketin birbirini takip ettiği yönünde. BIST 100 Endeksinde hareket halihazırda yukarı doğru. Kısa vadede 8 günlük ortalama orta vadede 50 günlük hareketli ortalama aşağı kırılmadıkça trend de korunacaktır.