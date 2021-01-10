Borsalarda yükseliş sürecek

Küresel bazda yüksek likidite ve düşük faiz ortamı nakdin borsalara kaymasına neden oluyor. Borsalar zirve üstüne zirve yaparken BIST de bu hareketin içinde. İyimser dalga bir süre daha sürebilir





Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlaması, ABD seçimlerinin geride kalması ve uzun bir süre FED’den faiz artışı beklenmemesi borsaları zirveden zirveye taşıyor. Gelişmekte olan ülkelere para akışı var. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ucuz kalan hisse fiyatları yabancı yatırımcıların ilgi odağında olacak. Olası bir dış gerilim yaşanmadıkça BIST 30 hisselerinde çıkışın devam etmesi beklenmeli.









Normalleşme hızlandı

Ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte normalleşme adımları hızlandı. Faizler 10.25 seviyesinden 17’ye çıktı. 14.60’ın üzerindeki enflasyonun üzerinde reel getiri imkânı oluşunca dolar kuru en yüksek gördüğü 8.58 TL’den 7.38’e geriledi.

Dolar kuru için şimdilerde takip edilen seviye Brunson krizi sırasında test edilen zirve olan 7.24 TL. Zira kur bu rakamın altına kayarsa 6.80 ve 6.50’li seviyelere doğru gerileme devam edecek. 7.24’ün üzerindeki hareketin kalıcı olması halinde yeniden güçlenen bir hareket görülecektir.











5 maddede kur



Kurun seyrini etkileyecek beş önemli gelişme şöyle:



1 - Reel faiz imkanının devam edip etmemesi: Enflasyonun üzerinde 3 puanlık marj korunduğu sürece TL varlıklara yurtdışından ilgi yüksek olacaktır. Enflasyon artış eğiliminde ve ilk çeyrek boyunca yüksek kalacaktır. Bu nedenle faizlerin aynı getiri imkanını verip vermeyeceği izlenecek.



2 - Dolar Endeksi DXY’nin izlediği seyir. Dolar Endeksi, ABD dolarının euro, yen, pound, İsviçre frangı, İsveç kronu ve Kanada dolarından oluşan döviz sepetine karşı değerini gösterir. Dolar Endeksi şimdilerde 90 seviyesinde bulunuyor. Pandemi öncesi 102 idi. Dolar Endeksindeki gerileme yurt içerisinde kurları da etkiliyor. Küresel bazda olası bir enflasyon faizleri tetikleyebilir. Bu da dolar endeksi DXY’nin yönünü yukarı çevirmesine neden olabilir.



3 - TCMB’nin atacağı adımlar. Merkez Bankası azalan rezervlerini yeniden güçlendirmeye çalışacak. Bu nedenle geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirecektir.



4 - Kurdaki düşüşün kalıcı olduğuna yurtiçi yerleşik yatırımcıların ikna olması. Zira yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonu 235 milyar dolara çıkmış durumda. Yerliler her buldukları fırsatta döviz almaya devam ediyor.



5 - Şimdiye kadar kurdaki sert ataklar hep uluslararası ilişkilerde yaşanan gerilimlerle geldi. Olası yaptırımlar gerilim yaratabilir.









Sermaye girişi var



Yeni ekonomi yönetiminin gelmesi ile birlikte yabancı sermaye girişi yaşandığı, BIST 30 hisselerine talep geldiği ve hisselerin yüzde 30 yükseldiği, döviz kurlarındaysa aşağı yönlü bir seyir olduğu gözlenmekte.



Bu dönemde üretilen hemen tüm yabancı raporlarda TL’nin değerlenebileceği vurgusu öne çıktı. Geldiğimiz aşamada iyimserliğin bir süre daha devam edebileceğini asıl belirleyici olanın ise reformların hayata geçirilmesi, enflasyonla mücadele vurgusu ve Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde dengelerin gözetilmesi olduğu unutulmamalı. Yükselen bir hareket var ve herkes hareketin içerisinde olmak isteyecektir.

Kripto parada ralli



Kripto para piyasası 1 trilyon doları aştı, Bitcoin 40 bin dolar oldu. 2020 yılında fiyatını dörde katlayan Bitcoin talep görmeye devam ediyor. Kripto para piyasasının üçte ikisini Bitcoin oluşturuyor. Onun hemen ardından Ethereum geliyor. Ethereum yılbaşına göre yüzde 50’nin üzerinde değer kazanmasına rağmen Bitcoin’e göre daha primsiz.



Yükselen bir hareket var ve herkes rallinin içerisinde olmak istiyor. Spekülatörler, traderlar, trend takipçileri, hedge fonlar, yapay zekaya dayalı algoritmik işlem yapan fonlar, uzun vadeli düşünen kurumsal ve bireysel yatırımcılar... Yeni teknolojilerin dışında kalmak istemeyen herkes küçük de olsa bir hesap açarak bu dünyaya dahil olmaya çalışıyor. Elektrikli araç üretip satan Tesla’nın yüzde 1000’in üzerinde değer kazanması da bunun bir başka örneği.



Tüm yatırımcılar gelişen teknolojilere fokuslanmış durumda. Katlanarak büyüyecek olan sektörler bireyselden kurumsal yatırımcıya, spekülatörden yapay zekaya kadar tüm aktörleri içerisine çekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken piyasalarda pandemi sonrasında ciddi bir para bolluğunun olması ve aşırı değerlenen fiyatlarda balon oluşumu terse dönüş yaşandığında büyük hayal kırıklıklarını getirebileceği.