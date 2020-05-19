Emtia fonları ve altın sahneden inmiyor

Yatırım fonları özelde de emtia fonları ve altın yeniden yatırımcının ilgi odağına girdi. Mevduattan fona geçiş var. ABD-Çin gerilimi de altını öne çıkarıyor.



Faizlerin ve dolar kurunun yüksek seyri nedeniyle yatırımcıların gündeminde en alt sıralarda yer alan yatırım fonları yeniden yatırımcının radarına girmeye başladı. Yatırım fonlarının farklı enstrümanları portföylerine alması ve yatırımcılara değişik risk gruplarına göre avantajlar sunması ilgi odağı olmalarına neden oluyor. Şimdilerde mevduat ve dövize alternatif seçenekler sunması nedeniyle tercih ediliyor. Yatırım fonlarının toplam portföy değeri 101 milyar 417 milyon TL. Fon piyasasında 3 milyon 709 bin 77 yatırımcı var. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde fon portföyü 62 milyar 445 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 3 milyon 412 bin 871 idi. Son bir yıl içerisinde hem fonlardaki yatırımcı sayısı hem de fon piyasasına yönelen meblağın miktarı arttı.











Altın kazandırdı



Altın ve kıymetli maden fonları son bir yılda yatırımcılara yüzde 50 kazandırırken yılbaşından bu yana yüzde 30’luk getiriler oluştu. Karma fonlar ve hisse senedi fonları son bir yıllık getirilerde diğer enstrümanları geride bıraktı. Karma fonlar ve altın yılbaşından bu yana aynı performansı sürdürürken hisse fonlar geride kaldı. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte hisse fonlara da ilginin arttığını görebiliriz.



Swap beklentisi



Öte yandan piyasalar son bir haftadır olası bir swap anlaşmasının iyimserliğini yaşıyor. Japonya, Çin, Katar, İngiltere swap anlaşması yapılması olası ülkeler arasında yer alıyor. Swap anlaşması kadar bunun kalitesi de sorgulanacak. Öte yandan dövize yönelik alınan önlemlerle dolar/TL kuru 7.26’lık zirveden hızla gerilemeye başladı ve haftanın ilk gününde de düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar/TL kuru 6.8632’ye geriledi. 6.96 TL seviyesindeki sekiz günlük ortalamanın üzerine çıkmadıkça yeniden atağı zor. 98’e inen momentum göstergesi de bu düşüşü teyit ediyor. Dolar/TL kurunda güçlü destek seviyesi ise 6.80’de bulunuyor. Bu seviyenin altında kademeli olarak 6.65 ve 6.51’e doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Kurda çıkış bekleyenlerin unutmaması gereken en önemli husus Türkiye’nin mevcut dinamiklerinin bu kadar yüksek kuru kalıcı olarak kaldırmasının mümkün olmadığıdır. Kurun 7.00 TL’nin üzerindeki hareketinin enflasyon ve bunun getireceği faiz maliyeti var. İşte bu nedenle mutlak suretle ya bir swap anlaşması ya da bir kaynak girişi sağlanması yönünde adımın gelmesi beklenmeli. Gelişmekte olan ülkelerin dış kaynağa ulaşabilme performansları para birimlerinin volatilitesine de yansıyor. Dış kaynak yaratabilen ülkelerin para birimleri değerlenirken bu kaynağı yaratmada zorlanan ülkelerin para birimlerinde değer kayıpları gözleniyor.



Türkiye’nin dış kaynak yaratması piyasalardaki stresi azaltırken riskli varlıkları öne çıkarmaya başlayabilir.