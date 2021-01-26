Kurda düşüş beklentisi güçleniyor

Dolar kurunda düşüş yönündeki beklentiler güçlendi. Goldman Sachs, dolar/TL tahminini aşağı yönlü revize etti. Piyasaların iyimserliği sürüyor.

Piyasalarda güçlü iyimserlik sürüyor. TL varlıklara olumlu değerlendirmeler sürüyor. Goldman Sachs, dolar/TL beklentisini düşürürken kur tahminini aşağı yönlü revize etti. Yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte, “Türk Lirası’ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği” uyarısında bulundu. Üç aylık dolar/TL beklentisini 7.50’den 7.00’ye, altı aylık beklentisini 7.75’den 7.00’ye ve 12 aylık beklentisini 8’den 7.50’ye düşürdü. Risklere de dikkat çekti ve üç aylık tahminde, “TL’nin gücü, döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle sınırlanabilir” vurgusunda bulundu.

Küresel bazda iyimser havanın varlığı TL varlıkların mevcut durumunu güçlendiriyor. Bunun nedeni aşılama süreci. Aşılama ile birlikte, normalleşmenin hız kazanması bekleniyor. Petrol fiyatlarına bakıldığında Brent petrolün varil fiyatı 6 Kasım’da 39.8 dolarken 25 Ocak itibarıyla 55.47 dolara çıktı. Brent petrolün varil fiyatı kasımdan bu yana yüzde 40 değer kazandı. Risk iştahı yükseldi. Aşılama sürecinin zaman alacağını ise yavaş ilerleyen süreçten gözlemlemekteyiz. Ekonomilerde destek ve teşvik paketleri etkilerini sürdürmeye devam edecektir. Bunun da yansımalarını piyasalarda görmeye devam edeceğiz. Öte yandan fiyat düşüşlerinde gümüş alınmaya devam edilebilir. 2021’de öne çıkmaya devam edecektir.

Reformlar ve ABD ile ilişkiler

İlerleyen günlerde reformların hayata geçmesi ve ABD ile ilişkilerde ılımlı bir hava kurdaki gerileme eğilimini destekleyebilecektir. Burada takip edilecek seviye 7.24 olacaktır. Altına gerilemesi durumundaysa 6.85 ve 6.50 seviyeleri gündeme gelebilecektir. Ancak ABD ile ilişkilerde olası gerilimler ve reformlardan istenilen sonuçların alınamaması, rezervlerin ekside olması, ödenecek dış borçlar göz önünde bulundurulduğunda kurlarda ağırlıklı olarak yatay bir bant hareketi yaşanabileceğini gösteriyor. Olası aşağı hareketlerde 7.24, yukarı hareketlerdeyse 7.50 seviyeleri takip edilecek.

TCMB’nin son toplantısının etkisi sürüyor

Merkez Bankası’nın (TCMB) ocak toplantısında faiz artışı gerçekleşmese de parasal sıkılaştırmaya vurgu yapılması ve metinde TCMB’nin gelişmeleri izleyerek ilave tedbirler alabileceğini vurgulaması piyasaları rahatlattı.

Önümüzdeki mart ayıyla birlikte yabancı sermaye ilgisinin sürdüğünü görebiliriz.

Bitcoin % 5, Ethereum % 7.45 oranında yükseldi

Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine varan soluksuz yükselişinin ardından, 28 bin dolar seviyesine kadar geri çekildikten sonra yeniden hareketlendi, 25 Ocak’ta 34.226 seviyesine çıktı. Yüzde 5.36 değer kazandı.

Ethereum ise yüzde 7.45 oranında yükseldi. Bitcoin talep görmesine rağmen kripto para piyasasında Ethereum ve Link yükselişleri ile dikkat çekiyor.

Ethereum’un yedi günlük değişimi yüzde 17 olurken Link’in yüzde 12 oldu. Kripto paralar yaygınlaşıyor ve önümüzdeki dönemde gündemde daha fazla yer almaya başlayacak.