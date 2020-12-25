'Merkez’in kararıyla TL’ye rağbet artar'

Merkez politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkardı. Artan faiz, yüzde 14.03 olan enflasyonun üzerinde 3 baz puanlık reel getiriye çıktı. Dolar 7.55 TL’ye kadar indi.



Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırdı ve yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti.

Merkez, dün 2020’nin son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yaptı. Bu toplantı yılın son günlerinin en önemli toplantısıydı.

TCMB bir hafta vadeli repo faizini 200 baz puan artırdı ve yüzde 17’ye yükseltti. 150 baz puanlık beklentinin de üzerine çıktı. Merkez Bankası sıkılaştırma mesajını yenileyerek yatırımcıya reel getiri imkânı sağladı. Böylece TL’yi cazip hale getirdi.









Yabancının ilgisi

Merkez Bankası’nın kararını yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcılar da takip etti. Bunun en önemli nedeni TCMB’nin kararlılığını görmek... TCMB’nin yeni başkanı Naci Ağbal göreve geldiği ayın ilk PPK toplantısında faiz artırımı ile beraber para politikasını basitleştirip tüm fonlamayı “1 haftalık repo faizi” enstrümanına yönlendirdi ve 2021 Para ve Kur Politikası sunumunda yinelediği “enflasyonla mücadele”, “sıkı para politikası” mesajlarını tekrar etti. Atılan adımlar söylemleri destekledikçe hem yerli, hem de yabancı sermayenin ilgisi yükselmekte.









Pandemide reel faiz

TCMB attığı adımla yatırımcılara reel faizin önünü açtı. Beklentilerin de üzerinde enflasyonda bir bozulma öngörüyordu. Piyasa beklentilerinin de üzerine çıkarak enflasyonla mücadele noktasında ciddi bir adım attı.

‘Güçlü sıkılaştırma’ için 5 önemli neden



TCMB güçlü parasal sıkılaştırmanın nedenlerini şöyle sıraladı:



1 Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanması,

2 Dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi,

3 Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığının artması,

4 Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturması,

5 Son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi.



Yabancı ekonomistler memnun...



Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltmesini memnuniyetle karşıladı.

AA’ya konuşan Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, “Bu faiz artışı TCMB’nin, tamamıyla kendisini enflasyonu kontrol altına almaya adadığına dair güçlü bir işaret” derken Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, “Naci Ağbal, TCMB’nin kredibilitesi ve TCMB’ye güvenin artırılması için oldukça önemli adımlar atıyor” yorumunu yaptı. İspanyol BBVA’nın başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal - Abarca ise, “Bu adımların büyüme üzerindeki negatif taraflarının bir kısmı enflasyon ve risk primindeki düşüşle telafi edilecek” dedi.



ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Gelişmelere baktığımızda yılın ilk çeyreğinde enflasyon oranlarının yüksek seyredeceğini görüyoruz. Ancak ilk çeyrek sonrasında yeniden bir alçalma eğiliminden bahsedilebilir. Ters dolarizasyonun başlaması ve yabancı sermaye girişinin yaşanması enflasyonun hızını kesmesine bağlı.



Küresel bazda bakıldığında pandeminin de etkisi ile bol para ve düşük faiz dönemi sürüyor. Merkez bankaları, Kovid 19 salgınının etkilerini ortadan kaldırabilmek için para basıyor ve faizleri indiriyor.



Yurtiçinde de aynı yöntemle para basıldı, faiz indirildi kredi genişlemesi gerçekleşti. Ancak artan enflasyon ve kurumların döviz talebi, yükselen jeopolitik riskler nedeni ile etkili sonuçlar alınamadı.



Doların seyri nasıl?



Negatif reel faiz ortamında artan kur enflasyonu tetikledi. Gelişim sağlanabilmesi için önce kurun stabil hale gelmesi sağlanmalı. Sonra tasarruflar ekonomiye üretim olarak yansımalı ve kendi kaynaklarımızla üretim yapılmalı. Tüketime dayalı ekonomiden üretime ve tasarrufa dayalı ekonomiye dönülmesi sağlanmalı.



Dolar kuru Merkez Bankası’nın kararı sonrasında 7.5525 seviyesine geriledikten sonra yeniden 7.5663 seviyesine çıktı. Kurda stabilitenin sağlanabilmesi önemli. Yurtiçi yerleşikler geçtiğimiz 18 Aralık haftasında dolar almaya devam etti ve DTH’lar 231.5 milyar dolardan 234.1 milyar dolara çıktı. Enflasyonun seyri DHT’lardaki çözülmenin seyrini belirleyecek. Merkez Bankası’nın rezervlerinin azalması ve yeniden bu rezervleri tamamlama ihtiyacı kurların geri çekilmesini sınırlayacak.