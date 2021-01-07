Piyasada temkinli iyimserlik hakim

Piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaşanıyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ile reel faiz ortamının oluşması ve ekonomilerde toparlanma beklentisi piyasalarda olumlu hava yarattıysa da bir yandan da virüsün mutasyona uğraması, hem yerel hem de küresel bazda enflasyondaki yükselme beklentileri gerilim yaratıyor.

Tüm bunlara rağmen bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olması ve bol para ortamında borsaların ve değerli metallerin yükselişe devam etmesi ana beklenti. TL varlıklara ilgi ise güçleniyor.

Borsa kritik eşikte

BIST 100 Endeksi 1.500 seviyesindeki sınır çizgisinde. Endeks dolar bazında 201 seviyesinde bulunuyor. Gelinen aşama dolar bazında kritik bir eşik. Endeks 2018 yılındaki kur şokundan bu yana iki defa bu seviyeye geldi. Ancak aşamayarak geri döndü. Ağırlıklı olarak uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginliklerin etkisi görülürken en son 2020 yılında pandemi nedeniyle endeks dolar bazında 201 seviyesinin üzerine çıkamadı. Şimdi yeniden bu kritik eşikteyiz. Endeks güçlü satış noktasını aşmayı başarabilirse yükseliş güçlenecek.

BIST 50 hisselerinin tarihi dip seviyelerde seyretmesi borsa için hâlâ alınacak mesafenin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle pandemi etkisi de göz önünde bulundurularak maden, bilişim, tarımsal emtiaların bulunduğu sektörlerdeki hisseler takip edilebilir. Öte yandan banka hisseleri defter değerlerinin altında işlem görmeye devam ediyor. Dünyada bol para bir süre daha devam edecek ve bu para gelişmekte olan ülkelere akışını sürdürüyor. Pandemi sonrası Türkiye yükselenler arasında yer alacaktır.

BIST’te işlem gören şirket ve bankalar için finansal sonuçları açıklama tarihleri de belirlendi: 1 Mart’ta banka ve sanayi şirketlerinin konsolide olmayan sonuçları, 11 Mart’ta ise konsolide finansal sonuçları açıklanacak.

Büyümeye olumlu revizyon geldi

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun Ocak 2021 sayısını yayımladı. Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin 2020’de yüzde 4.3 küçülmesinin, 2021’de yüzde 4 ve 2022’de yüzde 3.8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Dünya Bankası, Haziran 2020’deki raporda küresel ekonominin 2020’de yüzde 5.2 daralacağı, 2021’de ise 4.2 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Dünya Bankası, raporunda revizyona gitti.

Birçok ülke ekonomisinin 2020’de küçülmesinin öngörüldüğü raporda, Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş 2020’de büyüme performansı göstermesi beklenen ülkeler olarak dikkati çekti. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri 2020 için yüzde 0.5, 2021 için yüzde 4.5 ve 2022 için yüzde 5 oldu.

Türk Lirası’na yönelim arttı

TCMB’nin faiz artırımı sonrası TL’ye yönelim arttı. Dövizdeki olası oynaklık nedeni ile hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların döviz pozisyonları en yüksek seviyelerde bulunuyor.

Artık alınabilecek marj çok daraldı. Bu nedenle her yeni para girişi kuru baskılayacaktır. Kurda kritik eşik 7.24. Bu seviyenin de altında 6.85 - 6.50 takip edilecek.

UBS ve HSBC beklentisi

Kurda aşağı doğru hareketler TCMB’nin kademeli olarak döviz alımları ile rezervlerini güçlendirmesi için fırsat oluşturacak. Bu nedenle kalıcı bir düşüş beklemiyoruz. Aşağı sarkmalar geçici olacak ve alım fırsatı yaratacak. Dolar/TL’de sekiz aylık ortalama 7.3943 seviyesinde. Kur 7.33’e gerileyerek 8 aylık ortalamanın altına kaydı. Destek seviyelerine doğru hareket ağırlık kazandı.

İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021’in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar çekilme bekliyor. Sonrasında ise kurumun beklentisi kurda yükseliş yönünde. Bankanın dolar/TL’de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60.

HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin raporunda Türk lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL’de 7.10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7.10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6.50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.