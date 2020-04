Eski hayatımıza dönebilecek miyiz?

"Korona virüs bugün bitti" deseler, yarın eski hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilir misiniz? Geçenlerde online bir arkadaş sohbetinde konuştuk bu konuyu. Bir arkadaşım, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, insanların korkularla ve sosyal fobi ile yaşayacağını söyledi. Başka bir arkadaşım ise çok sıkıldığını ve bugün bitse, yarın uçağa binip, dünyanın öbür ucuna gidebileceğini söyledi. Sanırım ben de gidebilirim. Bırakın dünyanın öbür ucunu, yaşadığım mahallede özgürce yürüyebilmeyi özledim. Sosyal varlıklarız ve hayatta kalmak için yalnızlık kadar, bir arada olmaya ve sosyalleşmeye de ihtiyacımız var. Ama bir süre kalabalıklar içinde olmaktan, tokalaşıp, öpüşmekten, etrafa dokunmaktan çekineceğimiz kesin.

İyi tarafından bakacak olursak; sıra beklemeyi bilmeyen, her türlü sırada bir kol boyu mesafesini ihlal edip, nefesini ensende hissettiren, otobüste, metrobüste kalabalığı bahane edip, insanın tepesine çıkan, tanıdık, tanımadık her gördüğü güzel çocuğu mıncıklayan, her büyüğün, saygı göstergesiymiş diye zorla elini öptüren kültürümüz açısından bu mesafeli hal çok faydalı olabilir!

Sana ne iyi geldi?

Geçenlerde bir oyuncak markası sordu: Salgın günlerinde size ne iyi geldi? diye. Ailemle bu denli yoğun bir şekilde bir arada olabilmek, sabah erken kalkma ve sürekli bir şeylere yetişme stresinin, kıyafet ve makyaj derdinin olmaması, her gün yazı yazmak, yeni şeyler üretmek, yemek masasında uzun sohbetler, ilkbaharın gelişine bu kadar net tanıklık edebilmek bana çok iyi geldi. Daha da iyi gelen, bunları yazmak oldu. Çünkü yazmak, üzerine durup, düşünmemi sağladı. Hadi siz de yazın. “Salgın günlerinde size ne iyi geldi?”

Koronadan etkilenen sektörler

Dünyanın en büyük denetim şirketlerinden Deloitte, “Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, sosyal etkileşim azalmasından en fazla etkilenen ve %50 civarı etkileşim kaybı yaşayan sektörler: sağlık (insanlar hastaneye gitmek istemediği için), spor medyası (liglerin iptali nedeniyle), kültür-sinema, otel-konaklama, etkinlik ve eğlence sektörü, ulaşım hizmetleri, mücevher-takı ve cinsel sağlık ürünleri olmuş.

Yüzde 50’den fazla artış gösteren sektörler ise; uzaktan eğitim ve çalışma uygulamaları (bilgisayarlarımız online uygulamalarla doldu), sağlık destek ürünleri (vitamin, bal/pekmez yemeyen kaldı mı?), ulusal market zincirleri, hobi (sıkıntıdan ne yetenekler keşfettik kendimizde), internet, çocuk/bebek ürünleri (her koşulda çocuğumuza alışveriş yaparız) ve oyunlar olmuş.

Buraya kadar her şey normal. Sosyal etkileşimin azaldığı bu dönemde, elektronik gibi dayanıklı tüketim ürünleri ile kıyafet-ayakkabı kategorisinde gözle görülür bir artış yaşanmış. Geçenlerde bir kargo şirketi yöneticisi, insanların bolca makyaj malzemesi ve kıyafet sipariş ettiklerinden bahsetmişti. Hemen eleştirmeyelim. Şöyle düşünebilir miyiz? İnsanlar evlerin içinde de kendilerine özen gösteriyorlar! Ama tabii kargo şirketi ve market çalışanlarına da empati yapalım olur mu?

Ne oynasak?

Aybino Oyunları’nın Binbir Surat adlı bir kağıt oyunu var. Bu aralar akşamları onu oynuyoruz. ‘Hayvan’, ‘Meslek’, ‘Nesne’ kartları var. Bir kart seçiyorsunuz ve kartta yazan şeyi, hiç konuşmadan, hareketleriniz ve mimiklerinizle anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir nevi sessiz tiyatro gibi. Konuşmadan anlaşmanın ilk etapta ne kadar zor ama çabaladıkça nasıl kolay ve eğlenceli olduğunu anlıyor insan. Çocuğunuzun da beden dilini ve iletişim becerilerini geliştirmek için çok faydalı. Üstelik ailece bol kahkaha garantili. Tavsiye ederiz.