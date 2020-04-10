İlişkiler Korona sınavından geçebilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde boşanma taleplerinin ocak ayına oranla 4 kat arttığına dair bir haber vardı. Gerçekten de insanlar rekor seviyede bir taleple boşanmak istiyor. 7/24 bir arada olmayı becermeye çalışırken, tüm ilişkiler sınanıyor. Sağlam temelli olanlar sınavı geçecek belki. Ama zaten sorun olan ilişkiler sallanıyor. Bazı evlerde ise tehlike daha büyük çünkü şiddet var. Kadın dernekleri, çağrılara yetişemediğini söylüyor. Ama bir taraftan da şiddete maruz kalan ve evin dışına çıkamadığı için, telefon görüşmesi bile yapamayan kadınlar var. Burada konu komşuya büyük sorumluluk düşüyor. Duyduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz an polisi arayıp, ihbarda bulunmalıyız. Durum gerçekten çok vahim, Bakanlık özelinde el atılması gereken kanayan bir yara.

Küresel bir travma yaşıyoruz

Psikoloji İstanbul’un kurucularından çift terapisti Filiz Kaya’ya “Ne olacak bu durum?” diye sordum. Tam anlamıyla travmatik bir süreçten geçtiğimizi, hemen hemen tüm çiftlerde öfke, kaygı, stres ve yalnızlık duygularının olduğunu ve bu semptomların bir süre daha devam edeceğini söyledi. “Rutinler yarının kontrol altında olduğunu hissettirir ama rutinimiz ve alışkanlıklarımız kalmadı. Rutinimiz olmayınca güvende hissetmiyoruz. Güvensizlik ve değersizlik hissi, öfke, kaygı ve üzüntüyü tetikliyor. Herkesin ortak ihtiyacı güvende hissetmek. Evde, eşimiz de aynı duygularla boğuştuğu için, çiftler bu ihtiyacı birbirinden almakta zorlanıyor. Çift olarak kaynaklarımızı bulmalıyız. Bazen ibadet, bazen meditasyon, bazen kendimizle ya da güven duyduklarımızla bağ kurmak. Dayanışma ve bağ kurmak akıl sağlığımızı koruyacak. İyi yaptıklarımıza odaklanmak. Kendimizi kirlilikten korumak. Ve gerektiğinde uzmanlardan destek almak.”

Daha da korkuncu, eşler arası çatışma ve sorunlar arttıkça, çocuğa şiddet ve istismar vakaları da artıyor. Yani ilişkilerimize yatırım yapmamız şart. Bu süreçte eğer gerçekten baş edemediğinizi ve ilişkinizin yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız destek alın. Şu an pek çok alanda olduğu gibi, bu alanda da online terapi destekleri mevcut.

Sen de destek ol ve “Bir şey söyle”

Sivil Toplum Örgütü World Human Relief’in (Dünya İnsani Dayanışma) kurucusu Ayten Zara önderliğinde, çocuk istismarını önlemek için 9-12 Nisan tarihleri arasında “birşeysöyleyin” kampanyası başladı. Evlerde olmamızla birlikte şiddet gibi istismar da arttı maalesef. Türkiye’nin her yerinden ve her meslek örgütünden insanların buluştuğu bu platforma destek verelim. Sosyal medyada sesimizi çıkaralım. Worldhumanrelief instagram hesabındaki bilgilendirici paylaşımları takip edebilir, ‘birşeysöyleyin’ veya ‘karanlığıarala’ hashtag’i ile çağrıda bulunabilirsiniz. Araştırmalar cinsel istismarı önleyici en iyi metodun toplumu bilinçlendirmek olduğunu gösteriyor. Ve yine biliyoruz ki, istismar %75 yakın çevreden geliyor. Lütfen bu konuda sessiz kalmayın, kalmayalım. Bu güzel harekete destek verelim.

Detaylı bilgi için: www.birliktecinselisitsmarionleyebiliriz.org

Ne oynasak?

Hadi seyahate gidelim

Virüs fiziksel olarak bizi evlere kapamış olabilir. Ama hayallerimizi eve kapayamaz. Çocuklarla evde “Nereye gidelim?” oyunu oynayabilirsiniz. Herkes hayalinde gitmek istediği yere göre hazırlık yapar. Küçük bir valize gideceği iklime uygun eşyalar koyar. Seyahat planı çıkarır. Evdeki sandalye ve koltuklar seyahat aracı olur. Birlikte oluşturduğunuz planı keyifle oynayabilirsiniz. Milliyet Çocuk Eki’yle verilen Şermin Yaşar’ın Oyun Takvimi’ndeki günlük önerilere de göz gezdirebilirsiniz.