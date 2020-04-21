Kızımla Korona günleri / Çocuğumuzun İngilizce’sini evde nasıl destekleriz?

Uzaktan eğitim ile dersler devam etse de, müzik, sanat, İngilizce, spor gibi derslere maruz kalma süresi kısaldı. Küçük yaş çocuklarda mesafe nedeniyle zorlanma ve ilgi kaybı yaşanabiliyor. Ebeveynler özellikle yabancı dil konusunda ‘acaba unutur mu?’ diye endişe yaşıyorlar. Dış kaynaklı baskı yapmak ya da sürekli ödev vermek uzun vadede bir işe yaramaz. Öğrenme doğal olduğunda, kalıcı oluyor. Peki çocuğun iç motivasyonunu nasıl destekleyebiliriz?

İlgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederek.

Ev içinde maruz bırakarak (duyarak, görerek, okuyarak)

Tabii ki oyunlaştırarak ve keyifli hale getirerek

Evde çocuğumuzun (3-12 yaş arası) İngilizce’sini keyifle geliştirecek 10 uygulama önerisini ise Prof. Dr. Cem Balçıkanlı’ya sordum:

1) Duolingo: Oyunlaştırmanın düşünülerek hazırlandığı bu uygulama çocukların dil gelişimi için oldukça faydalı bir platformdur. Yabancı kişiler ile de etkileşim halinde olunduğu için aileler tarafından kontrol edilerek kullanılmalıdır.

2) Khan Academy Kids: Okul öncesi, anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için binlerce eğitim etkinliği, kitap, şarkı ve oyun içeren bu uygulama sevimli karakterler ile son derece eğlenceli öğrenme deneyimleri sunuyor.

3) Kids Puzzles Games Puzzingo: Çocukların temalara yönelik kelimeleri tekrar etmeleri ve bunları puzzle etkinliğiyle ezberlemelerine yardımcı olan keyifli bir uygulama.

4) OkidoKido.app: Pek çok İngilizce şarkı, çizgi film, hikâye, masal ve oyunu bünyesinde barındıran güvenli bir televizyon uygulaması.

5) Fun English: Çocukların çok sayıda eğlenceli oyunla İngilizce öğrenebileceği bu uygulama sadece çocuklar için değil anne babalar için de keyifli dakikalar sunabilir.

6) abc Wow!: Sadece uygulama olarak kullanılabilen Abc Wow, son derece başarılı hazırlanmış grafiklerle çocukların İngilizce’lerini geliştirecek pek çok etkinliğe sahip.

7) Lingokids: Çocuğunuzun mevcut İngilizce düzeyine göre belirlenen çeşitli senaryo ve animasyon etkinlikleri sunuyor.

8) Storyline Online: Ünlü Hollywood oyuncuları tarafından seslendirilen hikayeler ile çocuğunuz bol bol İngilizce duyabilir.

9) Learning apps: Sadece İngilizce değil pek çok ders için online kaynak sunan bu site kullanımı kolay etkinliklerle dolu.

10) Bini ABC Kids Games: İzleme oyunları ve eşleştirme alıştırmaları var.

Negatif insanlardan uzak durun

Evde kalış süresi uzadıkça sabırlar da tükeniyor. Dışarıda ilkbahar tüm coşkusu ile geliyorken, evde kalmakta zorlanıyoruz. Çocuklar da, yetişkinler de sıkıldı. Ancak bu süreçte dikkat etmemiz gereken, sürekli şikayet eden, felaket senaryoları ve negatif enerjisi ile çevresini de aşağı çeken kişilerden uzak durmak. Uzun süreli stres, depresyona davetiye çıkarıyorken, bir de bu tip insanları çevremizde tutmak ve onların dediklerinden etkilenmek bizi iyice hasta ediyor.

Bence yapılması gereken iki temel şey;

Kaynağı belirsiz, rahatsız edici ya da net olmayan haber kaynaklarından uzak durmak.

Sürekli şikayet eden, bu süreci nasıl kötü geçirdiğini anlatan, geleceğe dair felaket senaryoları çizen, öneri sunmak ya da çıkarılacak dersleri algılamak yerine sürekli başkalarını kötüleyen kişilerden uzak durmak.

Ne yapsak?

Uzun zamandır izlemek istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım Black Mirror dizisini, bu süreci fırsat bilip, gecikmeli de olsa izlemeye başladık. Gelişen teknolojinin hayatlarımızı getireceği nokta inanılmaz senaryolarla anlatılıyor. Ancak içinden geçtiğimiz şu süreçte, her birinin nasıl da gerçek olabileceğini görüp, ürperiyor insan.

Ve bence her bölüm başlı başına bir film gibi, onlarca sosyal mesaj ile dolu. Teknolojinin kölesi olmak ile teknolojiyi yönetmek arasında çok ince bir çizgi var.

Bilim kurgu ve psikolojik gerilim seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim.