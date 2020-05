Kızımla Korona Günleri: Üç gün mecburi mola

Tüm Türkiye’de uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, gazeteler de üç gün mecburi bir ara vermek zorunda kaldı. Yıllardır bayram seyran demeden çalışan gazeteciler, korona molası vermiş olacak. Ancak bu üç gün için dopdolu bir “bayram özel gazetesi” hazırlandı. Umarım bu son yasak olur ve bayram sonrası hem yazılarımıza hem sevdiklerimize yeniden kavuşuruz.



Uzaktan da olsa bayramı yaşayalım



Uzun yıllardır bayramları bir tatil fırsatı olarak görüyorduk. Özellikle büyük şehirde yaşayan, yoğun çalışma temposu ve stresle mücadele eden aileler, memleket ya da aile büyüğü ziyaretleri yerine, tatil seçeneklerini değerlendiriyordu. ‘Modern’ hayat, bizi geleneklerimizden hızla uzaklaştırmıştı. Ancak ilk kez bir bayramda yasaklıyız. İstesek de aile büyükleriyle olamayacak, geniş bayram sofralarında buluşamayacak, çocuklara şeker veremeyecek, birbirimize sarılamayacağız. Belki korona ve beraberinde getirdiği bu yasak, geleneklerimizin güzelliğini yeniden hatırlatır bizlere. Bir arada olmanın, dayanışmanın, sohbetle dolu sofraların iyileştiriciliğini yeniden fark ederiz. Ancak şimdilik, evde kapalı da olsak, iletişim halinde olmayı unutmayalım. Eldeki tüm imkânları değerlendirip, görüntülü, sesli bir şekilde sevdiklerimizle buluşalım. Teknoloji aracılığıyla uzun sohbetler edelim. Varsın bu bayram böyle olsun. Biz bir arada olmayı ihmal etmeyelim.



Ebeveynlere minik ama önemli bir hatırlatma!



Günlerim yoğun ve yorucu geçtiğinde, yalnız kalacak, dinlenecek ya da rahatlayacak zamanım olmadığında, çocuğumun ihtiyaçlarını fark etmem ve cevap vermem de güç olur. Hayatımda keyif yapmaya, gerçekten eğlenmeye, boş zamana vakit ayıramadığımda, oyun oynamak için beni bekleyen, enerjisi hiç bitmeyen, neşe saçan çocuğuma tahammül edemeyebilirim. Zorlandığımda beni dinleyen, sırtımı sıvazlayan, bana empati yapabilen birileri yoksa, çocuğumu da dinleyemem, anlayamam. Oksijen maskesi önce kendime... Bu aralar bunu hatırlamayı unutmayalım.



Marketlerde plastik poşetlemeye başka çare bulunsun!



Koronavirüs nedeniyle, bir süredir marketlerdeki gıdalar poşetleniyor. Peki, herkesin eli değmesin ve sebze-meyveler temiz kalsın mantığı ile yapılan uygulama nedeniyle ortaya çıkan plastik yığını ne olacak? Yerlere atılan maskeler, eldivenler, tek kullanımlık milyonlarca plastik, şu an her zamankinden daha fazla yaşamı tehdit ediyor. Lütfen tek kullanımlık plastiklerden uzak durun! Ve lütfen yetkililer buna başka bir çözüm bulsun!



Ne yapsak?



Ojeden ebru sanatı



Evde eskimiş ojeleri kullanarak kupa, maske ya da bez çanta süslemesi yapabilirsiniz. Suyun içine birkaç damla oje damlatın. Kürdan ile hafifçe dokunarak, doğal şekiller oluşturun. Sonra da süslemek istediğiniz şeyi içine batırıp, hızlıca çıkarın ve kurumaya bırakın. Belki çocuklar, yaptıkları süslemeleri, bayram sonrası nine ve dedelerine bayram hediyesi olarak verebilir. İyi bayramlar!