Korona günlerinde uzaktan terapi desteği

Koronavirüs salgını pek çoğumuzun psikolojisini bozdu, kaygı ve endişeye sebep oldu. Bu süreçte pek çok kurum ve kuruluş, başta sağlık ve emniyet çalışanları olmak üzere ebeveyn ve çocuklara da online terapi desteğine başladı

Pek çok uzmanın da vurguladığı gibi, virüsten daha tehlikeli bir şey varsa, o da uzun süreli maruz kalınan stres. Salgının hepimizi evlerimize kapamasıyla, psikolojik rahatsızlıklarda ciddi artış görülüyor. Bilinmezlik ve korku ortamı, endişelerimizi artırıyor. Hele ki çocuk sahibiysek, gelecek kaygısı gündelik yaşamımızı sürdürmemizi engelliyor. Bu noktada pek çok kurum ve kuruluş harekete geçti ve hem aileler hem de çocuklar için uzaktan terapi seanslarına başladı. Uzman görüşleriyle, hızlı ulaşım sağlanabilecek bazı adresleri sizler için derledim.

Her terapi sonrası yeni grup

Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde de ebeveynler için grup çalışmaları başladı. Merkez direktörü Dr. Sibel Halfon, kısa sürede 300’den fazla başvuru aldıklarını ve her grup terapisi sonrası yeni grup açacaklarını bildiriyor. Halfon, “Ev içi iletişim, kaygılarla baş etmek, çocukların korkularını anlamak, doğru bilgi vermek, rutinleri sürdürmek gibi konularda destek grupları yapacağız. Destek gruplarına ek olarak, bünyemizdeki terapistlerimizle ebeveyn ve öğretmenlere yönelik yine ücretsiz webinarlar planlıyoruz. Benzer konularda, 20-30 dakikalık psiko eğitimler şeklinde olacak” diyor. (Bilgi ve kayıt için https://psyma.bilgi.edu.tr/tr/)

Ebeveynler başvuruyor

Koronavirüs salgın süreci ve sonrasında çocuklarıyla ilişkilerinde desteğe ihtiyaç duyan ailelere destek olabilmek amacıyla Theraplay Derneği (Oyun ve Aile Terapileri Derneği) uzmanları tarafından ücretsiz ve online programlar düzenleniyor. 0-18 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin başvurabileceği gruplar, en fazla 6 ebeveynden ve 4 oturumdan oluşacak. Bilgi için www.theraplayturkiye.org sitesinden başvuru formu doldurulabilir.

Risk gruplarına hizmet

EMDR Türkiye Derneği, 400’ün üzerinde gönüllü uzmanla kurduğu EMDR Travma İyileştirme Psikolojik Destek Grubu’yla, koronavirüsten doğrudan etkilenen risk gruplarına ücretsiz online psikolojik destek veriyor. Bilgi ve destek almak için emdrhapdestek@gmail.com adresine mail atabilir veya (0 541) 460 53 90 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

7/24 destek

Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde, koronavirüs tehdidi altındaki terapist ve sağlık çalışanlarına 850’li hatlar üzerinden 7/24 destek verecek bir Ruhsal Destek Hattı kuruldu. Destek almak için (0 850) 532 66 76 telefon numarası aranabilir.

6 Nisan’da başladı

İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve Türkiye Psikodrama Enstitüleri Birliği’nin organize ettiği, sağlık çalışanları, belediye çalışanları ve güvenlik görevlileri için psikolojik destek grupları 6 Nisan’da başladı. Bilgi için psikodrama@istpsikodrama.com.tr adresine mail atabilir veya (0 532) 213 63 62‘yi arayabilirsiniz.

Danışmanlık Hattı hizmette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı”nı hizmete sundu. Hat, haftanın 7 günü 08.00-00.00 arasında (0 212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet veriyor. Ayrıca ülke genelinde valilikler de, İl Sağlık Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde ihtiyaç duyan vatandaşlara, psikososyal destek vermeye başladı.

Çocuklar için online kitaplar hazırlandı

Ana M. Gomez tarafından, 23 ülkeden, 28 deneyimli terapist ve eğitmenin oluşturduğu Global Child EMDR Alliance’ın (Küresel Çocuk EMDR İttifakı) Türkiye temsilcisi, uzman psikolog Derya Altınay, 8 kişilik Türkiye takımı kurdu ve her birim kendi alt takımlarını oluşturdu. Altınay, ilk aşamada, travmadan korunmak ve etkisini en aza indirmek için çocuk ve ergenlere yönelik bilgilendirici ve koruyucu içerikler oluşturduklarını, şarkılar, hikayeler ve bilgilendirici kılavuzlar hazırladıklarını söylüyor.

Takım çalışmaları kapsamında neler yapılıyor?

Ebeveynlere ve çocuklara yönelik online seminerler düzenleniyor, sorulara uzmanından cevaplar veriliyor. Aynı zamanda çocuk-ergen terapistlerinin kullanabilecekleri bilgi havuzu oluşturulup paylaşılıyor. İçeriklere

@globalchildemdralliancetr instagram adresinden Türkçe olarak,

www.globalchildemdralliance.com web sitesinde de pek çok farklı dilde ulaşmak mümkün.

Ebeveynler en çok hangi konularda size başvuruyor?

Pek çok açıdan zorlandığımız bir dönemdeyiz. Çocuklarına dikkat etmeleri gereken şeyleri anlatmakta zorlanan ebeveynler var. Arkadaşlarını özlediklerinde, parka gitmek istediğinde ne yapılacağı, online çalışan ebeveynler için çalışma saatlerinde çıkan kriz durumları, ebeveynlerin kendi duygularını yönetmekte zorlanmaları gibi konular var. Tüm bu süreçte hem ebeveynin kendine bakışı hem de çocuğunun bakış açısından ihtiyaçları görebilmesine yardımcı olacak kaynakları sağlamaya çalışıyoruz.

Bu süreçten psikolojik olarak en az hasarla geçmek için neler öneriyorsunuz?

Ana M. Gomez’in dediği gibi, bir istiridye, onu rahatsız eden şeyi katman katman güçlü şeylerle sarar ve bir inciye dönüştürür. Bu katmanları oluşturan güçlerimizi fark etmemiz gerekiyor. İhtiyaçlarımızı fark etmeliyiz. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için her birimizin sahip olduğu bir destek takımımız var ve birebir temasta olamasak da destek takımımızdaki kişilerden ihtiyaç duyduğumuz desteği almayı sürdürmeliyiz.