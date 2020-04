Otizmli çocuklar için evde kalmak!

Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Geçen haftalarda Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ile vakıf binasında sohbet etmiştik. Kısmet böyle bir zamanda bunları yazmakmış. Evlere kapandığımız bu günlerde, günün hiç de kolay akmadığı evlerden bahsetmiştim geçen gün. İşte otizmli çocukların olduğu evlerde bunlardan. Özel gereksinimli çocuklar için, düzen değişikliklerine ayak uydurmak, bizler için olduğundan çok daha zor. Neler olup bittiğini anlamlandıramadıkları için, bazı çocuklar içe kapanıyor, bazıları agresif olup, etrafına ve kendine zarar verebiliyor. Anne/babalar bu çocukları evlerde tutmakta çok zorlanıyor. Vakfın uzaktan eğitim için belli uygulamaları var. Ancak elbette bu imkanlar artmalı, özel eğitim öğretmenleri daha çok uzaktan eğitimin içinde yer almalı. Bilinen 400 bin özel gereksinimli çocuk ve sadece 2 bin 600 özel eğitim veren kurum var. Bu kurumların ayakta kalması ve bu süreçte çocukların eğitimden uzak kalmaması için destek gerekiyor. Ve tabii ki ailelere psikolojik destek de sağlanmalı. Bunlar lafta kalmamalı, artık bir an evvel uygulanmalı!









59 çocuktan biri otizmli



Betül Selcen Özer, dünya genelinde otizm görülme sıklığının inanılmaz bir hızla arttığını söyledi. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan biri otizmli iken, bugün 59 çocukta bir görülüyor! Çevresel faktörler yani soluduğumuz hava, yediğimiz besinler, genetiği bozulmuş gıdalar, suyumuz, toprağımız, oynadığımız, bozduğumuz her şey bunun sebebi. Bu dünya ile ilişkimizi gözden geçirmek zorundayız. Her tarafımızdan alarmlar çalıyor. Duymak için başka ne gelmeli başımıza?









Vakfın 2019 yılında Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre insanların % 83’ü otizmi duyduğunu söylüyor. Ancak belirtileri ve otizm hakkındaki gerçekleri bilme oranı halen % 44’lerde. Şu bir gerçek ki çevremizde otizmli bir birey yok ise bu çocukların ve ailelerin yaşadıklarının farkında olmuyoruz. O nedenle yapılandırılmış ve bütüncül devlet politikaları çok önemli. Evde kaldığımız bu günlerde özel çocuklar için hazırlanmış pek çok uygulamayı takip edebiliriz. Tohumotizmportali.org adresinde hem çocuklar hem aileler için eğitici içerikler var. Ayrıca çocuklar mobil uygulamalar üzerinden eğitici oyunlar oynayabiliyormuş. İZEV Vakfı da özel gereksinimli bireyler için online sosyal alanlar oluşturan STK’lardan.









Yeni kararlar



Birkaç gündür ağzımın içinde yaralar vardı. Yüzümde ergenliğimde olmayan sivilceler çıktı. Her gün bilgisayar başında oturmaktan baş ağrılarım kronikleşti. Ve son olarak dün de gözümde arpacık çıkıp kocaman şişince, “E yeter ama bir silkelen, bedeninin sesine kulak ver” dedim. Evde her daim rahat dolaşmayı seven biriyim ama bu durum farklı. Artık her sabah işe gider gibi üstümü giyinecek ve makyajımı yapacağım. Beslenmeme daha çok dikkat edeceğim. Çay ve kahveyi azaltacağım. Uykularıma özen göstereceğim. Kendime hatırlatırken, size de hatırlatmış olayım. Bedenimizi dinlemeyi unutursak, kendimizle bağlantı kuramayız.



Ne oynasak?



Evde müzik yapabilirsiniz. Nasıl mı? Mutfak eşyalarını kullanarak farklı sesler çıkarmayı deneyebilirsiniz. Cam, plastik, karton gibi farklı malzemelerden tabak, bardak, çatal ve kaşıkları birbirine vurarak ses denemeleri yapabilirsiniz. Bardakların içine pirinç, mercimek gibi kuru gıdalar koyabilir ve sesleri çeşitlendirebilirsiniz. Denedikçe minik bir ev orkestrası yaratabilirsiniz. Bir kişi de şarkıcı oldu mu, bu iş tamamdır. Gelsin ailecek eğlence…