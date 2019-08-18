EÄŸlence kanlÄ± bitti DÃ¼ÄŸÃ¼n evi yas evi oldu

Olay merkez NilÃ¼fer ilÃ§esi IÅŸÄ±ktepe Mahallesi Manavgat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re sokakta oturan bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi dÃ¼zenlediÄŸi tavuk alma tÃ¶renine katÄ±lan bir grup ile mahalle sakinleri arasÄ±nda gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ddiaya gÃ¶re; Kavga sÄ±rasÄ±nda birbirlerine sopa ve alkol ÅŸiÅŸeleri ile vuran taraflardan biri, 70 yaÅŸÄ±ndaki Maksut Soylu'nun kafasÄ±nda bira ÅŸiÅŸesi kÄ±rdÄ±. YaÅŸlÄ± adamÄ±n kafasÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren yakÄ±nlarÄ± damadÄ±n arkadaÅŸÄ± olan AytaÃ§ BalÄ±'ya (29) sallama diye tabir edilen kesici aletle saldÄ±rdÄ±. KarÄ±n boÅŸluÄŸundan yaralanan 1 Ã§ocuk babasÄ± BalÄ±, bir sÃ¼re boÄŸuÅŸtuktan sonra yaklaÅŸÄ±k 50 metre kadar ileride yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Kanlar iÃ§inde kalan BalÄ±'ya ilk mÃ¼dahaleyi yanÄ±ndaki abisi yaptÄ±.









Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri taraflarÄ± ayÄ±rarak ambulans Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±yÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan UludaÄŸ Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. Olay yerinde kalbi durduÄŸu tespit edilen BalÄ±, dakikalarca yapÄ±lan kalp masajiyla geri getirilirken hemen ameliyata alÄ±ndÄ±. BalÄ±'nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–te yandan kavga sÄ±rasÄ±nda kafasÄ±nda bira ÅŸiÅŸesi kÄ±rÄ±lan Maksut Soylu'nun oÄŸlu Mustafa Soylu, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri Ã¼zerine BalÄ±'yÄ± bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.