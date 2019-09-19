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19.09.2019 - 11:48 |

Alzheimer’den ölümler yüzde 123 arttı

Türkiye’de 600 binin üzerinde, dünyada ise 50 milyonun üzerinde Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Dünyada her yıl 9,9 milyon kişiye Alzheimer teşhisi konuluyor. 2000-2015 yılları arasında kardiyak ölümler yüzde 11 azalırken Alzheimer’den ölümler yüzde 123 arttı” açıklamasında bulundu

Alzheimer’den ölümler yüzde 123 arttı

Alzheimer hastalığının dünyada 7’nci ölüm nedeni olduğunun altını çizen Prof.Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Türkiye’de 600 binin üzerinde, dünyada ise 50 milyonun üzerinde Alzheimer hastası var. Her yıl bu sayıya 9,9 milyon hasta daha ekleniyor. Ancak Alzheimer tek bir kişiyi değil tüm aileye etkilediği için ülkemizde 600 bin Alzheimer ailesi var demek daha doğru olur. Düşük ve orta gelirli ülkelerde hastalığın görülme sıklığı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı. 2000-2015 yılları arasında kardiyak ölümler yüzde 11 azalırken Alzheimer’den ölümler yüzde 123 artmıştır” dedi.

10 demans hastasından 7’si Alzheimer tipi demans teşhisi alıyor

Kişinin zihinsel (bilişsel) işlevlerinin günlük yaşam aktivitelerini bozacak şekilde sinsice başlayıp ilerleyici şekilde bozulmasına demans (bunama) denilmektedir. “Demansın onlarca nedeni var” diyen Prof.Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Demansın en sık nedeni Alzheimer’dır. Ancak her demans Alzheimer değildir. Yaklaşık 10 demans hastasının 7’si Alzheimer tipi demans teşhisi almaktadır. Alzheimer’li kişinin beyninde neler oluyor biliyoruz ama bunun neyin başlattığı halen bilinmiyor” açıklamasını yaptı.

Vitamin eksikliği uzun vadede Alzheimer’a neden oluyor

“Hastalığın erken-orta-ileri olmak üzere 3 evresi var” diyen Prof.Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Unutkanlığa neden olan vitamin eksikliği, dikkat eksikliği, tiroid hormonu yetersizliği, depresyon, kronik karaciğer hastalığı, ağır diyetler vs. ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskini artırıyor. Yaşlılarda özellikle sık tekrarlar, kafa karışıklığı, kişi ve eşya isimlerini karıştırma, içine kapanıklık, hobilerini bırakma, eşyalarını koyduğu yeri unutma, dış mekânda kaybolma, para hesabını karıştırma, kişisel bakımda ihmal ve telefon numarasını karıştırma gibi durumlardan herhangi biri dahi Alzheimer belirtisi olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri varsa bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir” diye konuştu.

Birinci derece yakınınızda da Alzheimer varsa...

“Birinci derece aile yakınlardan bir kişide Alzheimer varsa görülme riski 2,5 kat artar. Eğer birinci derece yakınlardan 2 kişide Alzheimer varsa hastalığın görülme riski 7-8 kat artar” diyen Prof.Dr. Gülsen Babacan Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Alzheimer riskini artıran faktörler; ileri yaş, genetik, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite, kafa travması, kadın cinsiyet, erken menopoz, uzun süreli depresyon, bazı toksik maddelere maruziyet, aşırı alkol veya madde kullanımıdır. Alzheimer riskini azaltan faktörler ise eğitim, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten uzak olma, sosyalleşme, mesleğiniz dışında uğraşlar, düzenli uyku olarak sıralanabilir.”

Alzheimer tanısı nasıl konulur?

Alzheimer’da tanı; hastanın yakınından alınan ayrıntılı öykü, nöropsikolojik değerlendirme, kranial Görüntülemeler (MR, BT, Spect, PET) ve rutin kan tetkikleri ile konulmaktadır. Semptomatik tedavi amaçlı kullanılan FDA onayı almış 2 ilaç grubu olmakla birlikte, bu hastalığı önleyici, durdurucu ya da radikal bir tedavi maalesef yoktur.

 

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