Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Alzheimer'ın en göze çarpan 10 belirtisi
20.12.2019 - 17:18 |

Alzheimer'ın en göze çarpan 10 belirtisi

Beyin hücrelerinin beklenenden daha erken ölmesi sonucu unutkanlıkla ortaya çıkan Alzhemier hastalığı, her 100 kişiden 8'inde görülebiliyor. Peki her unutkanlık için Alzheimer belirtisi demek doğru mu? İşte dünyada ve Türkiye’de görülme oranı her geçen gün artan Alzheimer'ın belirtileri...

Alzheimer'ın en göze çarpan 10 belirtisi

Bunama zihin işlevlerinde kaybı niteleyen bir kelimedir. Burada önemli olan nokta, normal bir zihinsel gelişme sonrasında bu işlevlerin kaybı durumunda bunamanın ortaya çıkmasıdır. Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur ve unutkanlıkta kendini gösterir.

Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Yetkin, yaşla birlikte gelen unutkanlıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Alzheimer hastalığının belirtilerine için bilgi verdi.

Randevular, arkadaşların isimleri, çantanın konulduğu yer, ocağın altını kapatmak gibi basit unutkanlıkların ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Dr. Yetkin, “Bu tür basit unutkanlıklar çoğu zaman kısa süreli ve geçicidir fakat yoğun çalışma hayatı, stres, uykusuzluk, yorgunluk gibi etkenler, bu tür küçük unutkanlığı artırabilir" diye konuştu.

Alzheimer ile unutkanlık arasındaki fark

Yaş ilerledikçe zihnin insan vücudu gibi zayıfladığını söyleyen Dr. Yetkin, “Ancak bu durum hiçbir zaman günlük yaşamımızı etkileyecek boyutlara varmaz. Yaşla birlikte ilerleyen ve basit gündelik işlerin bile yerine getirilmesinde sorunlar yaratan unutkanlık ise Alzheimer hastalığının habercisi olabilir. Toplumumuzda genellikle ‘bunama’ olarak adlandırılan ve yaşlılıkla doğal kabul edilen bu durum, aslında tıpkı yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da mide ülseri gibi ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Alzheimer ilerleyici ve geri dönüşsüz bir özelliğe sahiptir. Önceleri sinsi başlayan basit unutkanlıklar, yıllar içinde günlük işleri yapmayı engelleyecek düzeye ulaşır" ifadelerini kullandı.

Alzheimerın en göze çarpan 10 belirtisi

Alzheimer'ın en temel 10 belirtisi

Dr. Tülay Yetkin, Alzheimer’ın 10 belirtisini şöyle sıralayıp bu belirtilerden bir veya birkaçını kendinde ya da yakınında fark eden kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini söyledi:

1-Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık

2-Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme

3-Kelime bulmakta güçlük çekme

4-Tarihleri unutma veya bildiği yolları bulamama

5-Karar vermekte güçlük çekme

6-Pratik düşünme becerisinin azalması

7-Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma

8-Ruh hali veya davranışlarda değişiklik

9-Kişilik değişiklikleri

10-Sorumluluktan kaçınma 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Sinema Günü

Sinema Günü
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün eşinizle, evlilikle ilgili bir konu üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Ortaklaşa konularda daha dengeli olmaya bakmalısınız. Akşam saatleri bazı endişeler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hizmet etmek ve süregelen işleri düzeltmek mümkün. Ortaklaşa konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Akşam saatleri ilişkilere dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün genel olarak akıcı konular ve kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlar var. Aşkta, çocuklarla ilgili alanlarda daha mutlu olabilirsiniz. Akşam saatleri uğraştırıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenize ve ailevi konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Duygularınızı ortaya koyarken daha samimi olmalısınız. Akşam saatleri daha tutkulusunuz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdekiler, kardeşler ve komşular sizi daha fazla meşgul edebilir. Düşüncelerinizde daha önlemci olabilirsiniz. Akşam eve daha odaklısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konularla, bütçenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Elinizdeki kaynakları yerinde kullanmanız elinizde. Akşam saatleri kısa ziyaretler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, her zamankinden daha hareketli olabilir. Yolculuklar ve ailevi işler gündeme gelebilir. Akşam saatleri harcamalara dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geçmişten kaynaklanan konulara, hassasiyetlere özen gösterebilirsiniz. Bazı gizli durumlar yüzünden huzursuzluk mümkün. Akşam saatleri daha canlısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sizi ailevi açıdan ilgilendiren bir konu ya da plan üzerinde durabilirsiniz. Duygularınızı paylaşabileceğiniz imkanlar da var. Akşam saatleri riskli konulara dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklar gündeme gelebilir. Ailevi bir konu ile daha çok ilgilenebilirsiniz. İşiniz çok. Akşam saatleri daha kararlısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz imkanlar var. Uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmeler de yaşanabilir. Ancak akşam saatlerinde uğraşılar artıyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konular ve paylaşımlar gündeme daha çok gelebilir. Duygusal açıdan kendinizi güvende hissetmek önemli. Akşam saatleri sezgileriniz daha güçlü.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAnnelik Estetiği
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluOğlak’ta Güneş tutulması gerçekleşiyor
Diş Hekimi Neriman Karakaş
Diş Hekimi Neriman KarakaşDişlerimi çok sıkıyorum!
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanAltın Baharat: Zerdeçal
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca26 Aralık Güneş Tutulması
Pınar Karahan
Pınar KarahanFestivalleri ilişkiler bozuyor
Betül Yergök
Betül YergökYılın Son Notu: Gel Değişelim
Güney Güneyan
Güney GüneyanToplumsal Dayatmalar
Beste Sırapınar
Beste SırapınarBir Masal Gibi!
Büşra Fatma Gülcü
Büşra Fatma GülcüEmpati Nedir? Nasıl Yapılır?
En Çok İzlenen Videolar
Eda İle Ne Konuştuk? - Ezgi FındıkEda İle Ne Konuştuk? - Ezgi Fındık
Yediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği TarifiYediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği Tarifi
Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?
Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Oleg Cassini'den en uzun gece indirimi

Oleg Cassini'den en uzun gece indirimi

Aynaların korkulu rüyası: ‘Saç dökülmesi’

Aynaların korkulu rüyası: ‘Saç dökülmesi’

Mide balonu ile obezite tedavisi

Mide balonu ile obezite tedavisi

Sıradaki Haber