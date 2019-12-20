Alzheimer'ın en göze çarpan 10 belirtisi

Bunama zihin işlevlerinde kaybı niteleyen bir kelimedir. Burada önemli olan nokta, normal bir zihinsel gelişme sonrasında bu işlevlerin kaybı durumunda bunamanın ortaya çıkmasıdır. Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur ve unutkanlıkta kendini gösterir.

Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Yetkin, yaşla birlikte gelen unutkanlıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Alzheimer hastalığının belirtilerine için bilgi verdi.

Randevular, arkadaşların isimleri, çantanın konulduğu yer, ocağın altını kapatmak gibi basit unutkanlıkların ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Dr. Yetkin, “Bu tür basit unutkanlıklar çoğu zaman kısa süreli ve geçicidir fakat yoğun çalışma hayatı, stres, uykusuzluk, yorgunluk gibi etkenler, bu tür küçük unutkanlığı artırabilir" diye konuştu.

Alzheimer ile unutkanlık arasındaki fark

Yaş ilerledikçe zihnin insan vücudu gibi zayıfladığını söyleyen Dr. Yetkin, “Ancak bu durum hiçbir zaman günlük yaşamımızı etkileyecek boyutlara varmaz. Yaşla birlikte ilerleyen ve basit gündelik işlerin bile yerine getirilmesinde sorunlar yaratan unutkanlık ise Alzheimer hastalığının habercisi olabilir. Toplumumuzda genellikle ‘bunama’ olarak adlandırılan ve yaşlılıkla doğal kabul edilen bu durum, aslında tıpkı yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da mide ülseri gibi ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Alzheimer ilerleyici ve geri dönüşsüz bir özelliğe sahiptir. Önceleri sinsi başlayan basit unutkanlıklar, yıllar içinde günlük işleri yapmayı engelleyecek düzeye ulaşır" ifadelerini kullandı.

Alzheimer'ın en temel 10 belirtisi

Dr. Tülay Yetkin, Alzheimer’ın 10 belirtisini şöyle sıralayıp bu belirtilerden bir veya birkaçını kendinde ya da yakınında fark eden kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini söyledi:

1-Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık

2-Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme

3-Kelime bulmakta güçlük çekme

4-Tarihleri unutma veya bildiği yolları bulamama

5-Karar vermekte güçlük çekme

6-Pratik düşünme becerisinin azalması

7-Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma

8-Ruh hali veya davranışlarda değişiklik

9-Kişilik değişiklikleri

10-Sorumluluktan kaçınma