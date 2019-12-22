SEPTİK ŞİRKETLER

Herhangi bir mikrop ya da basit bir enfeksiyon buna neden olabilir.

Yapıyı oluşturan tüm birimlerin çalışmasını engelleyerek şok tablosuna götürebilir.

Tüm kademelerde tehdide neden olabilir.

ŞİRKETLERDE SEPTİK ŞOK!

Şirketlerde yaygın olmasına rağmen üstüne gitmekte gecikiliyor ve sonuçları ağır olabilecek ani krizlere neden olabiliyor.

Aslında bir tür zehirlenme.

Enfeksiyona bağlı olarak gelişir, (kötü yönetim, yanlış liderler, uyumsuz ekip, görev tanımı belirsizlikleri, yanlış personel tercihi ve saire) birden fazla organın çalışmasını engeller ve şoka kadar götürür.

Organlar yani tüm birimler zarar görür.

Hızla bozulma gerçekleşir.

Temel işleyiş, fonksiyonel yapısını kaybeder, hiyerarşi katılaşır, kültür önce değersizleşir ayaklar altına alınır sonra yok olur.

Dolaşım sistemi yani iş akışı işlevini yitirir.

En basit problemlerin çözümünde dahi yetersizlikler baş gösterir.

Tüm birimler görevleri başkasının yapmasını bekler ve akabinde tüm yapı nefes alamaz hale gelir.

ŞİRKETLER ŞU BELİRTİLERİ GÖRDÜKLERİNDE ENDİŞENLENMELİ

Çalışan davranışlarında şirkete ve birbirlerine karşı aşırı reaksiyon yükselmesi ya da düşmesi yani tepkisizlik,

İş dışı konularda (dedikodu, neler oluyor abi) solunum ve kalp atım hızının artması,

Sık sık enerji yani tansiyon düşüklüğü,

Bitmeyen, gitmeyen ve bulaşıcı bilinç bulanıklığı,

Yapıyı var eden kültürde sık sık pıhtılaşma yani olumsuz sorgulama ve gruplaşma,

Bunlar sahiden geri dönüşü zor durumlara neden olabilir.

SEPTİK ŞOKTAKİ ŞİRKETLERE TAVSİYELER

İş dünyasına yeni doğanları ve ileri yaş gruplarını doğru entegre et, (para harca ve gerçek eğitimcilerle çalış)

Gördüğün anda bakterileri gereğini yap, direnç kazanmasına izin verme,

Yoksulluk, yoksunluk yaratma çalışanların arasında, onları yetersiz besleme,

Aşıyı doğru zamanda yap, iyi eğitim, doğru motivasyon yöntemlerini üşenme, ara bul,

Hastalıklarını erken fark et, erken teşhis hayat kurtarır ama sadece doğru tedavi yöntemleriyle,

Sakın ha yanlış, bilinçsiz ve uzun süreli antibiyotik kullanma, (yetersiz yönetici nutukları, kandırmaca dolu eğitimler, gereksiz uzun mailler, toplantılar ve saire)

Kronik hastalık edinmemeye çalış, yoğun bakım uzun sürerse çıkmak zor olabilir,

Şirket kültürünü kötü besleme, kaliteli, ruhu olan, dokunan çalışmalar yap,

Uyuşturucu etkisi çok ama tedavi amaçlamayan faaliyetlerden uzak dur vücudunu asla kandıramazsın,

Kendine ve ekibine asla kortizon verme, şişirmekten başka bir şeye yaramaz,

Kompleks ve ekiple beraber süreklilik gerektiren bir bilinçte kal,

Su kaybını yani kaliteli, verimli personel kaybını önle,

Çalışanın nabzını canlı tut,

Bağışıklık sistemini arada test et, kontrol et ve güçlendirmek için bitmeyen bir araştırma ve güncelleme halinde ol.

instagram volkan akay

google, youtube aramalarında "bay ifade" yazabilir, çok sayıda video izleyebilrisiniz,

Motivasyon Konuşmacısı,

İfade Eğitmeni,

İletişim Hocası,

Bay İfade Volkan Akay