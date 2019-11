Bugün Diş Tellerim Takılıyor - 2.Bölüm

Az önce ortodontistinden son uyarılar ve nasihatlerini alarak klinikten kalabalık bir ağızla çıktın, kalabalık çünkü dişlerinin her birinin üzerinde braket denilen parçalar var bu da yetmezmiş gibi aradan bir de düz çizgi şeklinde bir tel ve buna bağlı elastikler, yaylar, teller, zemberekler…. ‘Aman Allahım, bu dişler nasıl düzelecek!’, ‘1 sene böyle geçer mi’, ‘Dişlerim zaten çirkindi, üzerine tüy diktim bir de’, ‘Bundan sonra hiç konuşmam herhalde’ dediğini duyar gibiyim, hiç panik yok öncelikle derin bir nefes, neden buna ihtiyaç duyduğunu unutma sakın, sabır tedavimizin olmazsa olmazı, etrafına daha dikkatli bak çoğu kişide, bunların içinde; orta yaş ve üzeri birçokları da dahil diş teli olduğunu fark edeceksin, bu arada hiç sandığın gibi değil inan zaman su gibi akacak diş telleri de bir gün çıkacak, unut o ‘hep 1 sene derler ama tedavi uzadıkça uzar benim bir arkadaşım 5 sene tel taktı’ safsatalarını, sen ortodontistinin sözünden çıkma yeter randevularını aksatma, dişlerini fırçala, braketlerine dikkat et gerisi kolay, hiç hareket etmeyen diş diye bir şey yok ve 1 sene sonunda diş tellerin çıkarken biraz üzüleceğini bile görür gibiyim, elbette çok uzak değil bu günler, ama önce adım adım gitmeliyiz.

Tedavide başlangıçta dişler tek tek değerlendirilir ve ağız içindeki en uygun yerlere hareket ettirilirmeye çalışılır, o yüzden bu aşamada oluşabilecek hafif diş aralanmaları ve asimetriler normal kabul edilir, levelling yada seviyeleme dediğimiz yaklaşık 3-6 ay arası sürebilecek bu dönemden sonra dişler sağ ve sol komşu dişlerle olan ilişkilerine göre değerlendirilir ve en düzgün diş formu alt ve üst olarak verilmeye çalışılır. Bu dönemde 3-6 ay arası sürebilir, en son aşamadaysa artık kapanış durumu yani dişlerin alt-üst karşılıklı ilişkileri değerlendirmeye alınır ve böylece tedavinin estetik boyutuna fonksiyon da eklenerek, dişlerin asıl görevinin çiğneme olduğu unutulmadan ‘çiğneme konforu’ da sağlanarak tedavi tamamlanır.

Gördüğün gibi her aşama kontrollü, yapılan işlem oldukça sistematik ve hataya yer yok, o yüzden her saniye dişlerine bakmayı ve acaba yanlış bir şey oluyor mu, diye endişelenmeyi bırak, 4 hafta sonra ortodontistin her şeyi anlatacak zaten asıl o endişelensin diş hareketlerin için, merak edilecek bir şey yok, tedavi sürerken dişler her yönde hareket edebilirler.

Peki daha kısa vadede 1-2 saat sonra yada 1-2 gün sonra neler olacak yada olabilir, şimdi bunlara da bir bakalım istersen. Klinikten çıktığında hiç de öyle korkulacak bir şey olmadığını gördün, hatta herhangi bir ağrı bile duyumsamadın ve hafif bir gerilim dışında herşey çok iyi gidiyor, peki böyle devam edecek mi hep, bunun cevabı hem evet hem hayır, evet devam edebilir ağrı eşiğimiz yeterince yüksekse ama değilse de sorun yok hissedebileceğimiz ağrı oldukça hafif olacak, yatak döşek yatıracak, zonklama tarzında, kendiliğinden durup dururken başlayan ağrılar değil bunlar merak etme, genellikle sızlama şeklinde ve bir şeyler yemek yemeye çalışırken dişlerinin üzerine baskı uygulandığında olacak ağrılar ve hafif ağrı kesicilerle rahatlıkla geçebilecek tarz ağrılar olacaktır. Devam eden yaklaşık 1 haftalık süreç sonunda bu ağrıların azalarak geçeceğini de göreceksin zaten, sonraki seanslarda hiçbir zaman bu kadar yoğun ve uzun süreli ağrılarla başetmek zorunda kalmayacaksın. Aslında işin ironik tarafı, en hafif kuvvetlerle çalışılan dönem olmasına rağmen ilk defa böylesine bir kuvvete maruz kalan dişlerimizin de en çok zorlandığı dönem tedavi başlangıcı olmaktadır. İlerleyen aşamalarda çok daha fazla, yoğun ve yaygın uygulanan kuvvetler dişlerin adaptasyon mekanizması çalışmaya başladığından çok daha hafif hissedilir olacaktır.

Yalnızca ağrı değil alışılması gereken maalesef, bunun dışında ağız içi tahrişler de başlangıçta bir miktar rahatsız edici olabiliyor. Bu durumda ortodontistinden temin etmiş olduğun yumuşak silikonlar yani mumlar oldukça rahatlatıcı olacaktır, ağız gargaraları da bu dönemde daha yoğun kullanılabilir.

Sonuç olarak; ağrı gibi, ağız içi tahrişler de tamamen kişiye özgü, net sınırlar, kesin hükümler matematik artı eksi çözümler olamıyor pek tabi ki, bu durumda en büyük verebileceğimiz tavsiye biraz sabır, bunlar tamamen geçici ve bu aşılması gereken bir dönem, rahatlıkla ağız dolusu gülümseyebileceğin günler çok da uzak değil…