Gummy Smile Tedavisinde Botox Uygulaması

Gummy smile (Dişeti gülüşü) gülümserken ve /veya konuşurken aşırı dişeti görünümüyle karakterize yüz estetiğini bozan önemli bir sorundur. Yüz yapıları ile uyumlu, dengeli ve etkileyici bir gülümseme toplumda kişiler arası ilişkilerde kabul ettirici rol oynar. Estetik olmayan bir gülümseme ise tam tersine bir etkiyle, özgüveni az, utangaç, içine kapanık ve psikolojik olarak etkilenmiş bireyler yaratabilir.

İdeal olarak üst dudak altında kalan görünür dişeti 2-3 mm olmalıdır ve dişeti çizgisi üst dudak konturunu takip etmelidir. İstenilen gülümseme diş, dişeti ve dudağın uygun oran ve uyumlarıyla ortaya çıkmaktadır.

Dişlerin üst çene kemiği içerisindeki istenmeyen konumları, dişetlerinin istenmeyen konumları, üst çene kemiğinin dik yön boyutundaki anormal artış veya dudakları yukarıya doğru hareket ettiren kasların hiperfonksiyonu, Gummy smile’ a neden olur. Sebep faktörün ortaya çıkarılması yapılacak tedavinin doğru, net ve kalıcı olması açısından kritik önemdedir.

Dişlerin istenmeyen konumlarından kaynaklı olgularda ortodontik tedaviyle kesici dişlerin düzeltilmesi bir seçenekken, dişeti problemlerinde periodontolojik yaklaşımlarla dişetinin boyuna yapılacak müdaheleler başka bir seçenektir. Buna ek olarak üst çenenin dik yön boyutu problemlerinde çene cerrahisi (le Fort 1 osteotomi) diğer bir alternatiftir. Kas yapısından kaynaklı problemlerdeyse ilgili dudak ve çevre kas sisteminde gerçekleştirilecek komplike hassas karma cerrahi teknikler mevcuttur.

Ancak cerrahi prosedürlerin olası yan etkileriyle beraber (post operatif ağrı, şişkinlik, geçici/kalıcı sinir hasarları, diş ve diş kökü hasarları), uygulamanın invaziv doğası gereği çekincelere sahip hastalarda alternatif tedaviler değerlendirilebilir.

Bu alternatiflerden en sık uygulananı ve yan etkisiz bir şekilde sonuçları da hemen alınabilecek olanı; ilgili kas grubu içerisine botulinum toksin (botox) enjeksiyonudur. Bu uygulamayla dudakları yukarıya doğru çeken kasların fonksiyonu zayıflatılarak daha az görünür dişetlerine sahip olmak mümkündür.

Botulinum toksin, aşırı yüz hareketlerinden ve mimiklerinden kaynaklanan hat ve kırışıklıkların giderilmesinde etkili olan bakteriyel kökenli bir toksindir. Tıpta ilk olarak şaşılık tedavisi için kullanılmış ve tedavi sırasında tesadüfen göz çevresindeki ve kırışıklıkların azaldığı fark edilerek kozmetik alanında kullanımı başlamıştır.

Uygulama öncesinde botox yapılacak bölgeye lokal anestetik krem sürülerek lokal uyuşturma yapılabilir, genellikle hastalar ağrı hissetmezler. Burun ve dudak arasında uygun noktalara enjeksiyonlar uygulanır. Uygulama yaklaşık 5-10 dk süren bir işlem olup hastalar uygulama sonrasında hemen günlük hayatına dönebilir. Kurallara uygun yapıldığı takdirde hastalar tarafından kolayca tolere edilebilmektedir. Uygulamanın bilinen çok ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır.