Etkili bir CV oluşturmanın sırrı

Her ne işe başvuru yapıyorsak yapalım, mutlaka o iş için gerekli yetkinliklere sahip olup olmadığımıza bakmamız gerekiyor. Doğru işe başvurmak kadar işe doğru bir CV ile de başvurmak son derece önemli.

CV’nizi teknik açıdan düzenleme konusuna geçmeden önce sizler için alanında uzman bir profesyonelle röportaj gerçekleştirdim. TEDi Eğitim Ve Danışmanlık şirketinin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İK alanında Profesyonel Koç Ve Eğitmen Sayın Arda ÖS ile yaptığımız röportaj sırrın kapılarını aralar nitelikte.

Arda Bey merhabalar direkt soru ile başlayayım istiyorum.

Sizce doğru ve etkili CV için neler gereklidir?

Merhabalar Ümit Bey, ben de hemen cevap ile başlayayım.

Birçok aday ilanı okuduktan sonra, o işin kendisi için doğru olup olmadığını çok fazla sorgulamıyor. Genellikle o iş için yeterli olup olmadığına da çok hızlı karar veriyor. Buradan rahatlıkla anlayabiliyoruz ki, adaylar ilanı okumaya ve değerlendirmeye fazla zaman ayırmıyor veya ilandaki küçük ama önemli ayrıntılara dikkat etmiyor. Genellikle “-ben bu işe başvurayım da çağrılırsam da sorulacak sorulara cevap veririm.” gibi bir yaklaşım görüyorum.

Uzman bir işe alımcının sorguladığı ilk şey, “doğru aday” olmasıdır. Dolayısıyla bunun için yeterli olan kişileri değil, bunun her şeyden önce farkında olan “doğru” kişileri ayırt etmesi gerekir.

Doğru kişi olduğunuzu, o ilanın tüm gereklerine rahatlıkla cevap verebileceğinizi düşünüyorsanız, CV’niz doğrudur. Fakat o ilanda aranılan yetkinliklerin hepsine cevap verecek yetkinlik setine sahip değilseniz hem ilanı hem de CV’yi bir kez daha gözden geçirmekte yarar var.

Doğru bir CV’den neyi kast ediyorsunuz?

Örneğin; İngilizce yayınlan ilanlarda verilen mesaj, akıcı bir şekilde İngilizceyi hem konuşma hem de yazım hakimiyeti tam olarak gerçekleştirebilen adayların başvurması. İngilizcesi akıcı seviyede olmayan kişilerin başvurularını bir kenara bırakalım, birçok Türkçe CV’yi bu başvurularda görebilmek mümkün.

Bir diğer nokta ise aranılan yetkinliklerin çok az kısmına sahip olan özgeçmişlerin de bu havuzun içinde olması. Demek ki biz, işi anlayabiliyoruz fakat o iş için istenilen/aranılan kişi olup olmadığımızı tam olarak anlayamıyoruz. Dolayısıyla da eksikliği yanlış yerde arıyoruz. Eksiklik özgeçmişimizde değil, ilanı değerlendirmemizde.

Etkili bir CV’nin olmazsa olmazları nelerdir?

Temel şekil şartlarını yerine getirmiş olması lazım. Nasıl resmi evraklarda şekil şartları varsa, özgeçmişler için de durum farklı değildir. Özgeçmişte yer alan resmin kişiyi yansıtacak doğru bir resim olması gerekir. İletişim ve eğitim bilgilerinin doğru yerlerde olması gerekir. Varsa iş geçmişleri ile ilgili fikir verecek kısa açıklamaların aydınlatıcı olması gibi. Değişik CV’ler ve hazırlama ile ilgili internette çok fazla kaynak burada ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat dikkat edilmesi gereken şey, özgeçmişimizin formatının biz orada değilken bizi temsil ettiğini gözden kaçırmamasıdır.

Ön yazı önemli mi?

Özgeçmişler yukarıda da bahsettiğim gibi klasik şekil şartlarını yerine getirdiğinde, birini diğerinden ayırmak zorlaşır. Eğer siz, ilanda bahsedilen ve aranılan ana yetkinliği tam olarak yerine getirmiş olduğunuzu düşünüyorsanız, uygun bir dille ve kısa/net bir üslupla bunu ön yazıda belirtirseniz, ayrışmayı kolaylaştırabilirsiniz.

CV hazırlanırken en sık yapılan hatalar nelerdir?

Eksik bilgilendirme yapılan en büyük hata. Örneğin; aranılan bir yetkinlik ile ilgili geçmiş bilgisi var fakat bunu CV’de göremiyorsunuz. Tam tersi, gereğinden fazla hatta abartıya kaçacak bilgilendirme için de aynı sorun var. Bir diğeri, pozisyon gereklerini doğru anlamadan hazırlanmış CV. Örneğin; pozisyon gereği araba kullanmanız gerekiyor fakat ehliyet bilginiz CV’de yer almıyor. Bunun gibi küçük detayları gözden kaçırmanız CV’nizin değerlendirilmeye alınmaması için yeterlidir.

İş başvurusu sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Son zamanlarda CV’nin üzerindeki iletişim numarasından kişiyle iletişime geçilemediği de sıklıkla şahit oluyorum.

Her şeyin özgeçmişe bağlı olduğu anlayışı ise bir diğer yanlış. Özgeçmiş, sizin hakkınızda karşı tarafa bir fikir verecektir.

Unutmamak lazım ki, özgeçmiş sizi temsil eder. Eğer bu temsili beğenirlerse bir de sizden dinlemek isterler.

Sanırım bu güzel röportaj sonrasında kendiniz için en önemli sırları öğrenmiş oldunuz. Şimdi ise gelin teknik açıdan CV nasıl hazırlanmalıdır bir de buna bakalım.

İletişim bilgileri, kişisel bilgiler, fotoğraf eksikse veya uygun değilse;

Eğer fotoğrafınız yoksa CV’ nize bir fotoğraf eklemenizi ve fotoğrafınızın yakın zamanda karşıdan çekilmiş, anlaşılır ve profesyonel bir fotoğraf olması gerektiğini hatılatalım. İletişim bilgileri, iletişim kaynaklarından ulaşılabilirliğinizi gösterir bu nedenle mutlaka bir e-mail, bir GSM numaranızı iletmeniz gerekir.

Kariyer hedefi veya çalışmak istenilen pozisyonlar eksikse;

Kariyer hedefinizi belirten genelden uzak daha spesifik 3-4 cümlelik bir ön yazı yazmanız başvurduğunuz pozisyonlar açısından sizin için avantaj sağlayacaktır. Burada ön yazı sizin yaklaşımınızı karşı tarafa iletmesi açısından kritik bir öneme sahiptir bu nedenle ön yazıya gösterdiğiniz hassasiyet birçok kişiden daha fazla dikkat çekmenizi sağlayacaktır.

Eğitim durumu;

Eğitim bilgilerinizi günümüzden geçmişe doğru (üniversite, lise) belirtmeniz gerekir. Lise’ den itibaren eğitim bilgilerinizi sıralamalısınız. İlk okul ve ortaokul bilgilerinizi belirtmeniz gerekmez.

Sertifikalarınızın tamamında süre ve tarih belirtmeniz daha net bilgi vermek açısından faydalı olacaktır. Sertifikaların hangi kurumdan alındığının belirtilmesi, doğrulama yapılmak istendiğinde önemli bir detay olacaktır.

CV’nize ALES, KPSS, YDS vb. puanınızı eklemeniz akademik veya devlet memurluğu gibi bir kariyer hedeflediğiniz izlenimi yaratacağı için yapacağınız başvurularda sizin için olumsuz bir durum yaratabilir. Bu notlar sizin kalifikasyonlarınızı belirtmez sadece o sınav için ne kadar başarılı olduğunuzu gösterir. Örneğin; bir KPSS sınavından yüksek not almanız satış pozisyonuna başvuru yaparken herhangi bir işinize yaramaz çünkü satış bir sınav notuna değil, bir yetkinlikler dizisine bakar.

Yabancı Dil Bilgisi;

Yabancı dil bilginizi okuma, yazma, konuşma bazında ele alarak başlangıç, orta, ileri seviye olarak belirtmeniz daha anlaşılır olması açısından önemlidir. Eğer bu konuda herhangi bir kurs ya da yurtdışı deneyiminiz olduysa bunu da belirtmenizde fayda var.

Yeni mezunsa kulüp faaliyetleri ve dahil olunan projeler;

Üye olduğunuz kulüpleri ve dahil olduğunuz projeleri Cv’nizde belirtmeniz sizi daha yakından tanımalarına olanak sağlayacağından ve sosyal yönünüzü belirtmiş olacağından Cv’nizde yer vermeniz önemlidir. Yer almış olduğunuz projeleri kısa cümleler halinde açıklamanız Cv’ nizin daha anlaşılır ve sade olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle eğer bu yazıyı okurken hala bir öğrenciyseniz ve henüz bir sosyal klübe üye değilseniz hemen üye olun ve aktif görevler alın. Tüm yöneticiler inisiyatif alabilen, kendini geliştirmiş ve sosyal becerileri gelişmiş adaylarla çalışmak isterler.

Hobiler ve iş dışındaki faaliyetler;

Cv’nizde sosyal hobilerinizden ve hedefinize yönelik hobilerinizden kısa ve öz bir şekilde bahsetmeniz gerekir. Hedefe yönelik hobileriniz için okuduğunuz kitapları, takip ettiğiniz yayınları, blogları belirtebilirsiniz. Mini bir paragrafta düz yazı şeklinde de anlatabilirsiniz. Sonuçta sözcüklerin karşı tarafı büyüleme gibi sihirli bir gücü var…

Yetkinlikler;

Cv’nize yetkinlikler başlığını eklemeniz önemlidir. Karakterinizin özeti sayılabilecek bu başlıkta kişisel becerilerinizden bahsetmeniz sizi daha yakından tanımalarına ve fikir sahibi olmalarını sağlayacağı için gerekli düzenlemeyi yapmanız gerekir. Örneğin; İletişim becerisi, sonuç odaklılık, inisiyatif alabilirlik, ikna becerisi vb. Yetkinlikleriniz sizi o veya daha farklı, daha fazla bir iş için değerlendirmenize olanak sağlayacak yapı taşlarınızdır.

Referanslar

Cv’nize referans eklemeniz daha profesyonel bir izlenim yaratması açısından önemlidir. Eğer eklemek istemiyorsanız istek dahilinde referans vereceğinizi düşeceğiniz bir not ile belirtmeniz yararlı olacaktır. Ancak bana sorarsanız ‘’İstenildiğinde sunulacak’’ tarzında bir referanslar bölümü oluşturmayın. Referanslarınızı yazın ve size referans olabilecek kişilerden bunun teyitini alın çünkü referans olmak yeri geldiğinde aranarak bilgi vermeyi kabul etmek demektir.

Fazla sayıda referans göstermek de zaman zaman olumsuz bir izlenim yaratabilmektedir. Referans sayınız maksimum 3-4 adet olması yeterlidir. Eğer işveren daha fazlasına ihtiyaç duyarsa bu konuda sizden talepte bulunur.

Cv düzenli, anlaşılır, dade mi?

Cv’ nizin düzeni, özenli olmanız pozitif bir algı yaratacaktır. Bu nedenle düzenli, anlaşılır ve sade bir Cv oluşturmak sizin için oldukça önemlidir. Kronolojik sıralama ile belirli bir mantıkla kurulmuş özgeçmişler her zaman iş verenin ilgisini çekecektir.

Yazı stili klasik yazı stili mi?

Cv’nizin tamamında aynı yazı stili ve puntosunu kullanmanız daha düzenli görünmesini sağlayacaktır. Kalın ve büyük puntoyu sadece başlıklarda kullanmanız gerekir. Yazım kurallarında olduğu gibi Cv’nizde de Büyük Harf ile yazı yazmamanız gerekir.

Sayfa sayısına dikkat etmiş mi?

Cv’nizde sayfa düzeninizi yaptıktan sonra önemli olan bir diğer taraf ise sayfa sayınızdır. Düzenli ve anlaşılır bir Cv kadar, net ve kısaca özetlenmiş Cv’de önemlidir. Sanılanın aksine her yapılanı Cv’ye yazmak özel bir durum değildir.

Kariyer sitelerindeki Cv formatlarını kullanmak yerine, kendinize özgü hazırlayacağınız bir Cv formatı kullanmak, iş başvurularında size daha profesyonel bir izlenim katacaktır.

CV’ nizi Word programında hazırlayıp Pdf olarak gönderirseniz CV’nizin görüntülenmeme ya da düzensiz gözükme problemini ortadan kaldırmış olursunuz. Ayrıca Cv’nizi asla Word formantıda göndermeyin bu amatörlüktür, her zaman Pdf formatında göndermeye özen gösterin.

Şimdiden istediğiniz işi almanız ümidiyle…

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim

Kurucu – Genel Müdür

Eğitmen Ve Yazar

umitunker@tediegitim.com