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09.12.2019 - 16:33 |

"Hayatımı değiştirmek istiyorum" diyenlere en iyi basit yeni yıl kararları

Yeni yıl birçok kişi için yeni heyecanlar ve yeni kararlar demek. Ancak yeni yıl kararları alırken genellikle gerçekleşmesi küçük ve zorlayıcı kararlar veririz. Bu doğrultuda mutsuz olabilir ve kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Peki, hayatımızı değiştirecek en iyi ve en basit yeni yıl kararları nelerden oluşmalı?

"Hayatımı değiştirmek istiyorum" diyenlere en iyi basit yeni yıl kararları

Gülşah Karaman-PembeNar Özel

2020 yılına sayılı günler kaldı. Yeni yıl için kararlar almak artık birçok toplumun yarıdan fazlası için her yıl gerçekleşen bir gelenek haline geldi. 2020’de neler yapacağınızı karar vermediyseniz, 'en basit' ve sizi 'daha da çok mutlu' edecek kararlar almaya ne dersiniz? Şimdiden kendinize küçük hedefler koymaya başlayın. Küçük hedefler koymak, başarıya ulaşmak için pek de doğru bir yol gibi görünmeyebilir fakat büyük hırslarınız da size engel olabilir. Hırsınızı desteklemek için doğru alışkanlıklara sahip olmalısınız. Küçük hedefler, alışkanlıklarınızın sürekli olmasını sağlar. Bir işi daha fazla yaparsanız, o işi yaparken daha az direnç hissedersiniz. Bir işi sürekli yapmanın toplam etkisi, hedefinize ulaşmanız konusunda size oldukça faydalı olacaktır. Peki, hayatımızı değiştirecek en iyi ve en basit yeni yıl kararları neler?

Daha fazla lezzetli yemekler tadın

Eğer yemek yemeyi çok seviyor ve farklı kültürlerin yemeklerini merak ediyorsanız, bu yıl da daha lezzetli yemekler tatmak için kendinize bir hedef koyabilirsiniz. Bu hedefe ulaşmak sizin için asla zorlayıcı olmayacak ve bundan keyif alacaksınız.

Doğada daha fazla zaman geçirin

Biliyorsunuz ki doğaya iyi bakmak, onu sevgiyle sarıp sarmalamak boynumuzun borcu. Bu yıl doğada daha fazla zaman geçirmenin hedefini kendinize koyun. İnanın bunu hayal etmek bile ruhunuzu rahatlatacak. Doğada kitap okuyun, doğa da müzik dinleyin, doğada piknik yapın ya da arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle sohbet edin. Ne yapın edin ama mutlaka doğada daha fazla zaman geçirin.

Sağlıklı yaşama 'küçük' bir merhaba deyin

Yeni yıla girerken birçok kişi kilo vermeyi, daha sağlıklı beslenmeyi ya da hemen spora başlamayı hedefler. Ancak bu kararların etkisi çok kısa sürdüğü için kişi bunun sonucunda kendini suçlamaya başlar. Bu tarz radikal ve zorlayıcı kararlar yerine hedeflerinizi daha basit bir hale getirmeye ne dersiniz? Örneğin; şekeri bırakmak istiyorsanız, tamamen kesmek yerine şekeri hayatınızda azaltın. Kilo vermek istiyorsanız, diyet yerine sağlıklı beslenmeye çalışın. Eğer spora başlamak istiyorsanız, her gün yarım saat kadar yürümekle işe başlayın! Bu tarz kararlar hedeflerinize ulaşmanızda size oldukça yardımcı olacaktır.

Araba hayalinizin yerini bisiklet doldursa nasıl olur?

Büyük şehirlerde bisiklet sürmek oldukça zor olabilir. Ancak şartlara uyduğunuz ve güvenliğinizi kontrol altına aldığınız sürece bisiklet kullanmak ruhsal ve fiziksel olarak size iyi gelecektir. Eğer bu yıl arabam olsun istiyorum diyorsanız ve bu kararınızdan emin değilseniz, bunu yerine bir bisiklet satın almaya ne dersiniz?

Yeni yerler, yeni ülkeler görmeyi hedefleyin

Yeni yerler görmek ufkunuzu genişletecek, bakış açınızı değiştirecek ve sizi daha mutlu bir insana dönüştürecek. Yeni yıl hedeflerinizden biri de yeni ülkeler görmek olsun! Örneğin; elinize bir kalem ve kağıt alın. 2020 yılında gerçekten en çok hangi ülkeyi görmek istiyorsanız 2 ya da 3 tane sıralayın. Ve bunun için ne yapmanız gerektiğini belirleyin. Sadece 1'ini bile görebileceğinizi de hesaba katarsanız, yıl sonu hüsrana uğramazsınız.

Hep ertelediğiniz o yeni hobi için harekete geçin!

Hobi sahibi olmak, başarı için en önemli kriterlerden biridir. Kişinin rahatlaması, kafasını dinlemesi ve kısa süre de olsa işten uzaklaşması olmazsa olmazdır. Başarılı insanların birbirinden ilginç hobileri vardır. Her sene bu hobilerine yeni bir tane daha eklemek için yeni yılın ilk ayı, kaçırılmaz bir fırsattır. Mutlaka sizin de çok istediğiniz fakat harekete geçemediğiniz bir hobiniz vardır. Şimdi onu harekete geçirme zamanı!

Daha fazla teşekkür edin ve şükredin

Başarılı insanlar, yürüdükleri yolda yalnız olmadıklarını bilirler. Bu süreçte yanlarında olanlara, içten bir şekilde teşekkür ederek kendileri için ne kadar anlam ifade ettiklerini belirtirler. Önceki yıl boyunca birlikte çalıştıklarına ve sevdiklerine duydukları minnet duygusunu ifade etmekten çekinmezler. Bu noktada kendinize de teşekkür etmeyi ve her halinize şükretmeyi öğrenin. Bu sizi daha olgun ve olaylara farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak, ruhunuza iyi gelecektir.

 

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