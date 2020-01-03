İç Giyim Mücevheri Olur Mu?

Zeynep Bölükbaşı, bir medya profesyoneli. Uzun yıllar sürdürdüğü gazetecilik ve dergi yazarlığının ardından bu tecrübesini iletişim sektöründe sürdürüyor. Şimdi de kendini tanımladığını belirttiği sevgi, merak ve tutku duygularından yola çıkarak yarattığı bir kavram ve mücevher markası var: layla bralery… ‘Bralery’ kelimesi, ‘iç giyim mücevheri’nin karşılığı olarak ürettiği yeni nesil bir aksesuar konsepti. Bölükbaşı ile bu buluşunu ve ardında yatan fikri konuştuk.

- İç giyim ve mücevheri birleştirmek nereden aklınıza geldi?

Biz akıllı ve kendinden fazlasını düşünen kadınlarız. Bu dünyada yalnız olmadığımı biliyorum. Benim gibi düşünen, hisseden pek çok kadın olduğuna inanıyorum. Uzun yıllardır iletişim sektöründeyim. Değişimi yakından gözlemliyorum; artık ürünler konuşuyor. Her şeyin temeli, karşındaki tüketicide bir duygu uyandırabilmek. Aşk mektuplarından vücudumuza dövmeyle hikayeler yazdığımız, emoji’lerle anlaştığımız günlere geldik. Doğaüstü bir varlıkmış gibi aşırı bir hızla yaşıyoruz. Bütün bunlar anlam arayışını aşırı önemli hale getiriyor. Bizi koruyacağına inandığımız objeler, bize bir şey hissettiren dövmelerzamanındayız.

- İç giyim mücevheri fazla gizemli değil mi? Yani neredeyse sadece sizin görebileceğiniz bir obje...

İç giyimi de, mücevheri de severim; ancak kullandığım her şeyin anlamı olmalı. Gizem severim, onun orada olduğunu ben bileyim; tıpkı birinin kalbimizde olmasını sadece bizim bilmemiz gibi.Bütün bunlar birleşince ‘iç giyim mücevheri’ yaratmak aklıma geldi.

- Gözlemleriniz, hemcinslerinizle aranızda özel bir ilişki kurmanıza da vesile oldu anlaşılan...

Bu fikri kadınlarla aramızda bir şifre olsun diye yarattım ve tabii ki kendimden yola çıktım. “Benim yakıtım aşk, sembolüm kalp; seninki ne?” ya da “Sana yaşadığını hissettiren şey ne?” diye soruyorum. Yeni iç giyim mücevher koleksiyonlarını da gelecek cevaplara göre oluşturmak istiyorum. Ayrıca bir kadın platformu olması için de çalışıyorum.

- Aynı zamanda yeni bir tanımı da moda sözlüğüne sokmuş oldunuz: ‘Bralery’ ne demek, özel bir tanımı var mı?

Kelimeleri seven, gücüne inanan ve uzun yıllar yazarak var olmuş biriyim. ‘Bralery’ kelimesini de ‘bra’ ve ‘jewellery’ kelimelerinin birleşiminden oluşturdum: İç giyim mücevherinin karşılığı olarak ürettiğim yeni nesil bir aksesuar konsepti...

- Biraz da koleksiyondan bahsedelim...

İlk koleksiyon ‘heartbeat’, kalp şeklinde, 925 ayar gümüş üzerine sarı, pembe ve beyaz altın kaplama olarak tasarlandı. Harfli, nazar boncuklu, taşlı ve incili seçenekler de bulunuyor. Ayrıca sipariş üzerine kullanıcıların istediği gibi özelleştirebiliyor, tamamını altın olarak da üretilebiliyor.