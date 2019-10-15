Çocukla Geçen Zaman

Çocuklarımız hayyatjş en değerli varlıklarımız. Onlarsız bir dünya hayal bile edemeyiz. Herşeyin en iyisi onlar için olsun isteriz. Peki onlarla kaliteli zaman geçiriyormuşuz?

Çocuğunuzla geçirdiğiniz kaliteli zaman,çocuğun duygusal ve düşüncesel gelişimi için oldukça önemlidir. Önce çocuğunuzun fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılanıyor olmalıdır.

Çocuk doğduğu andan itibaren anne ve babanın hem fiziksel hem de duygusal ilgisine ihtiyaç duyar. Bebeğin altını değiştirmek, karnını doyurmak, tüm ihtiyaçlarını karşılamak fiziksel ilgidir;bebeğinizle oynamak onunla ilgilenmek, onu güldürmek duygusal ihtiyaçlarının karşılar.Bu ihtiyaçları karşılanan bebek anne ve babasıyla sağlıklı ilişki kurar. Kısacası sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurulmuş olur bu şekilde. Ayrıca güvenli bir ortam da oluşmuş olur.

- Siz ayrı iş, çocuk ayrı işle uğraşırken kaliteli vakit geçirilmez.İletişim en önemli etkendir. Çocuğunuzu dinlemeli onunla göz teması kurmalı ve onu anlamalısınız.

- Aktivite olmaksızın karşılıklı sohbet etmek de kaliteli zaman geçirmek demektir. Ona okuldaki günün nasıl geçtiğini ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin nasıl gittiğini anlatmasını sağlayacak sorular sorabilirsiniz.Bu şekilde çocuk kendisi ile ilgilenildiğini hisseder.. Duygu ve düşüncelerini belirtmeyi, aynı zamanda dinlemeyi ve dinlediği şeye göre cevap vermeyi öğrenir, böylelikle diğer insanlar ile olan iletişimi çok daha iyi olur, iletişim kurmakta zorluk çekmez ve soru sormaktan çekinmez.

- Çocuğunuza kızdığı ve sevdiği şeyleri sorun.Onu iyi tanıyın. Biliyorsunuz ki O sizden farklı ve kararları olan bir birey. Çocuğunuzla aranızda empati dengesini kurarsanız onun dünyasından da hayata bakabilirsiniz. Ortak noktada buluşabilirsiniz.

- Çocuğunuza kitaplar okumak, onunla aktivite yapmak, beraber yürüyüşe gitmek, piknik yapmak, oyun oynamak hem güzel zaman geçirmenizi hem de çocuğunuzla anı biriktirmenizi sağlar. Böylelikle çocuk, ilgi alanlarının önemsendiğini dolayısıyla kendisinin de önemsendiğinin farkına varır ve kendine olan güveni gelişir. Sevilen çocuk hayata başka açıdan bakar,empati duygusu gelişir, toplumda kendini daha iyi ifade eder. Onlarla geçirdiğiniz her an da sizi en mutlu eden anları oluşturur. Sevgiyle ,ilgiyle mutlulukla kalmanız dileğimle..