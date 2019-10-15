Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj: Kısa zamanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız.

Uluslararası ticaretin dolara endeksli olması riskleri de beraberinde getiriyor. Yerel paralarla ticaretin yapılmasının önemini hatırlatmak istiyorum. Döviz baskını azaltacak önlemler almalıyız.

Başta kültür ve eğitim olmak üzere çalışmalarımızı artırmalıyız.

Suriye'de son 8 sene de yaşadıklarımız bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini gördük.

1000 KM KARELİK ALANI TEMİZLEDİK

Bu yüzden Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Harekat başarı ile sürüyor. Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Operasyonun başladığı andan itibaren destek veren ülkelere buradan teşekkür ediyorum.

Milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim görevimizdir. Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.