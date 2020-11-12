Maden şehrinde sanayi atağı

Sivas… İç Anadolu’da ekonomik başarılara imza atarken, pandemiye karşın ihracatını artırmayı başaran iller arasında. Şehrin geçen yılki ihracatı 77 milyon dolar. İhracatta bu yıl ise ciddi bir ivme yakaladı. İhracatını geçen yılın eylül ayına göre bu eylülde yüzde 41 artırdı. Madencilik sektörüyle öne çıkan Sivas’ta, tekstil, makine ve mobilya gibi sektörler de ön sıralarda.

Sanayimiz gelişiyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, şehrin tarihi, kültürü, zenginlikleri ve gelişen sanayisiyle hak ettiği yere gelme yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Pandeminin ülkemizde olduğu kadar ilde de ekonomiyi derinden etkilediğine işaret eden Eken, “Özellikle hizmet sektörü, özel okullar, eğitim paydaşları ve küçük esnaf zor günlerden geçiyor. Bu konuda da krediler, devletimizin destekleriyle zorda olan esnafımızın, tüccarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Eken, pandemi döneminde ihracatlarını artırmayı başardıklarını da vurgulayarak, “TİM verilerine göre Sivas’ın ihracatı 2019 yılında 77 milyon dolardı. 2020 yılında ise ihracat konusunda ciddi bir ivme yakalandı. Pandemi ihracatta şehrimizi olumsuz etkilemedi. Sivas’ta ihracatta geçen yıl eylül ayına göre yüzde 41’lik artış var. Geçen yıl 6 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl eylül ayında 10 milyon dolara çıktı. Ağustosta da ihracatımız yüzde 34.9 artış göstermişti” bilgisini verdi.

OSB’de altyapı tamam

Sivas’ta son yıllarda öne çıkan sektörler, tekstil, maden, mobilya, kimyevi maddeler, kozmetik, makine, madencilik, hububat, bakliyat, demir ve çelik. Eken, “Tekstilde ünlü markaların üretimleri Sivas’ta” dedi. Sivas 1. OSB’de yerlerinin kalmadığına da değinen Mustafa Eken, “Demirağ OSB’de altyapı çalışmaları sürüyor. 40 bin kişinin istihdam edileceği Demirağ OSB içerisinde Lojistik Köy bulunuyor. Tüm parsellerden demiryolu hattı geçecek. Demirağ OSB’nin 6. bölge teşvik kapsamına alınması konusunda Cumhurbaşkanımız söz verdi ve yer tahsisleri yapmaya başladık” diye konuştu.

‘Yatırım çekmeliyiz’

Mustafa Eken, pandemi sürecinden sonra şehrin tamamen feraha kavuşabilmesi için de daha fazla yatırım gelmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi: “Yatırımcılara cazip teşvik verilirse bu oran artar. Hem eldeki yatırımcılarımızın ayakta kalması hem de yeni yatırımcı gelmesi için altyapı çalışmaları devam eden Demirağ OSB için teşvik kapsamındaki yerimizin değişmesi artık şart ve olmazsa olmazımız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü verdiği özel teşvikler konusunda kararnamenin imzalanmasının, Sivas’ın cazibe merkezi kapsamına alınmasının tam zamanıdır. Ekonomik açıdan toparlanmaya girecek olan Sivas, bu teşviklerle 10 binlerce kişiye istihdam sağlayacak yatırımları hızlı bir şekilde çekecektir. Pandemi sürecinde özellikle ihracat konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.”

'Yüksek hızlı tren ivme katacak'

Sivas’ın en önemli sorununun limanlara uzak olması olduğuna da işaret eden Mustafa Eken, “Ancak bu da Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla sona erecek. Sivas’tan yola çıkan bir araç limana 2 saatte ulaşabilecek.

Yüksek Hızlı Tren yapımı devam eden ilimizden, projenin tamamlanmasıyla Ankara’ya 2, İstanbul’a 4.5 saatte gidilebilecek. Nuri Demirağ Havaalanımız uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirildi” diye konuştu.