06.01.2021 - 15:45 |
ATV yayın akışı bugün 6 Ocak 2021 Çarşamba | Saat saat planlanmış AV yayın akışı listesi
Bugün ATV'de hangi dizilerin, hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Hafta başından bu yana yayınlanması gereken dizilerin ekrana gelmemesi izleyicileri kanalların yayın akışı konusunda harekete geçirdi. Peki ATV yayın akışı bugün nasıl? 6 Ocak 2021 Çarşamba günü ATV yayın akışı listesi haberimizde...
Sabahın ilk saatlerinde başlayan akış, gecenin son saatlerine kadar planlanmış bir şekilde ilerliyor. Günlük olarak değişkenlik gösterebilen yayın akışlarında ATV bugün nasıl? 6 Ocak 2021 Çarşamba yani bugün ATV'de hangi diziler ve programlar ekrana gelecek? İşte ATV kanalını yakından takip edecek olanlar için ATV yayın akışı bugün 6 ocak 2021 haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN
08:00 Kahvaltı haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Akıncı
03:35 Kanatsız Kuşlar
05:35 Eşkıya Dündar Hükümdar Olmaz