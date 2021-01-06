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06.01.2021 - 15:45 |

ATV yayın akışı bugün 6 Ocak 2021 Çarşamba | Saat saat planlanmış AV yayın akışı listesi

Bugün ATV'de hangi dizilerin, hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Hafta başından bu yana yayınlanması gereken dizilerin ekrana gelmemesi izleyicileri kanalların yayın akışı konusunda harekete geçirdi. Peki ATV yayın akışı bugün nasıl? 6 Ocak 2021 Çarşamba günü ATV yayın akışı listesi haberimizde...

ATV yayın akışı bugün 6 Ocak 2021 Çarşamba | Saat saat planlanmış AV yayın akışı listesi
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Sabahın ilk saatlerinde başlayan akış, gecenin son saatlerine kadar planlanmış bir şekilde ilerliyor. Günlük olarak değişkenlik gösterebilen yayın akışlarında ATV bugün nasıl? 6 Ocak 2021 Çarşamba yani bugün ATV'de hangi diziler ve programlar ekrana gelecek? İşte ATV kanalını yakından takip edecek olanlar için ATV yayın akışı bugün 6 ocak 2021 haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN

08:00 Kahvaltı haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Akıncı

03:35 Kanatsız Kuşlar

05:35 Eşkıya Dündar Hükümdar Olmaz

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