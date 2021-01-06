ATV yayın akışı bugün 6 Ocak 2021 Çarşamba | Saat saat planlanmış AV yayın akışı listesi

Sabahın ilk saatlerinde başlayan akış, gecenin son saatlerine kadar planlanmış bir şekilde ilerliyor. Günlük olarak değişkenlik gösterebilen yayın akışlarında ATV bugün nasıl? 6 Ocak 2021 Çarşamba yani bugün ATV'de hangi diziler ve programlar ekrana gelecek? İşte ATV kanalını yakından takip edecek olanlar için ATV yayın akışı bugün 6 ocak 2021 haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN

08:00 Kahvaltı haberleri



10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert



13:00 Gün Ortası



14:00 Beni Bırakma



16:20 Esra Erol'da



19:00 ATV Ana Haber



20:00 Kuruluş Osman



00:20 Akıncı



03:35 Kanatsız Kuşlar



05:35 Eşkıya Dündar Hükümdar Olmaz