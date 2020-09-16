Halil Sezai kimdir, kaç yaşında? Halil Sezai hangi filmlerde rol aldı?

Tuzla'da bir evin bahçesinde 67 yaşında bir adamı darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiğine ilişikin görüntüler birçok TV kanalında yer alırken birçok haber sitesi de olayı haberleştirdi. Olayın ardından suskunluğunu bozan ve açıklamalarda bulunan Halil Sezai yaşanan olayları özetledi. İncir Reçeli adlı film ve söylediği parçalar ile adından söz ettiren Halil Sezai birçok albüm yaptı. Birçok filmde de rol aldı. Peki Halil Sezai kimdir?

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai (16 Ağustos 1979, Eskişehir), Türk oyuncu, şarkıcı.

Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

Filmografi

Sevgili Dünürüm: Cem - 2007

Gönül Yarası: Garson - 2004

Ihlamurlar Altında: Murat - 2005

Kader: Levent - 2007

Kahve Bahane: Muhsin - 2009

Yapma Diyorum: Sağlıkçı Tezcan - 2009

Türkan: İsmail - 2011

Mavi Pansiyon: 2011

İncir Reçeli: Metin (Film) 2011

Problem Çözen Adam: İnternet Dizisi - 2011

Bir Hikayem Var : 2013

Sabit Kanca: Fizik Öğretmeni - 2013

Çilek: (Film) 2014

İncir Reçeli 2: Metin (Film) 2014

Ammar: (Film) 2014

Arkadaşım Hoşgeldin: Komedi Programı - 2014

Yapışık Kardeşler: (Film) İmam - 2015

Benim Adım Feridun: (Film) Ersan - 2016

Rüzgar: (Film) Alper - 2018

HALİL SEZAİ ÖZÜR DİLEDİ! "BENİM YAPTIĞIM ŞEY DE HAYVANLIK"

Mahalle sakini olduğu ifade edilen bir vatandaşı darp eden ve karakolluk olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin; Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. 'Kavga ettim' diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin 'gelin lan'lı tekliflerini reddettim, güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple Youtube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk show'u. Konuk alıyor, yemek yapıyor, sohbet ediyoruz. Fakat maalesef beş aydır bir bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim manevi olarak burnunuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden dolayı bize programı çektirtmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor beş aydır!

Başardı da zaten sonunda. Beş ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık. İlk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatırına. İki senelik bir komşuluk geçmişi içinde çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan, (evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu) kafası yerinde değilken ana avrat söven bu 65 yaşındaki abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya filan girmiyorum bile.

Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak kendi küfürlerini hakaretlerini yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunulacak bir tarafım da yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…"