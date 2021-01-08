İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran bir an olsun ayrı kalamıyor!

Dizideki arkadaşlığı aşka dönüşen İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran’ın, geçtiğimiz haftalarda aynı evde yaşamaya başladığı iddia edildi. Çağıran’ın aynı zamanda sevgilisi Hacıoğlu’nun menajerlik şirketine de geçtiği konuşuluyor.

Kızının annesi Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu'nun 'Çocuk' dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bozburun'da birlikte tatil yaptıkları ortaya çıkan ikili, sessizliklerini korumuşlardı. Kısa bir süre sonra İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından Çağıran'la çekilen siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etmişti.

“LİNÇ ETMEYE KALKIYORSUNUZ”

Yaptığı paylaşıma gelen olumsuz yorumlar sonrasında İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında şunları ifade etti: "Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla."

“YUVA YIKTIĞIM YOK”

Merve Çağıran’ın, yuva yıktığı iddia edilmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Çağıran, İsmail Hacıoğlu’yla ilgili sorulara, “Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” demişti.

“2020’NİN TATLI BELASI”

Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile çekilen karesini Instagram hesabından, "2020'nin tek tatlı belası" notuyla yayınlamıştı. Yeni yılı sevgilisiyle karşılayan 28 yaşındaki oyuncunun kalp emojileri ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 120 bin beğeni aldı.