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02.01.2021 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Şifayla gel 2021

Şifayla gel 2021
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Cemiyetin ünlü isimleri, aileleriyle yaptıkları renkli kutlamalarla 2021’e “Merhaba” dedi

Şifayla gel 2021

Sancılı geçen 2020 yılını nihayet geride bıraktık. Yeni seneye, pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle aileleriyle başlayan cemiyet hayatının tanınmış simaları, sosyal medyadan paylaştıkları karelerle, temennilerini dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi gören Esra Oflaz Güvenkaya, “Unutamayacağımız bir yıl oldu. Kayıplarımızla, hüzünle ve bize bıraktığı boşlukla uğurluyoruz. Bu boşlukla sadeleştik, iç görümüzü geri kazandık. Kulaklarımızla değil kalbimizle duymaya başladık” notuyla duygularını anlatırken, yaptığı paylaşımla SMA hastalığıyla mücadele eden bebeklerin tedavisi için destek veren Lotus İnşaat’ın sahibi Beyza Uyanoğlu, “2020’yi her şeye rağmen şükürlerle uğurlarken, 2021’i umutla karşılıyoruz” mesajını yayınladı. İşte Caroline Koç, Pınar Sabancı, Esra Oflaz Güvenkaya, Sinan Kosif, Beyza Uyanoğlu ve Fatih Öztürk’ün de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin, sayfamıza yansıyan renkli görüntüleri...

Şifayla gel 2021

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