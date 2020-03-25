Survivor'da kim elendi? (24 Mart) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bu akşam elenen isim! - Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Bu yıl yeni yapılan bir düzenleme ile eleme adayı olan bir isim belirlendikten sonra dokunulmazlığı kaybeden takım SMS oylamasına çıkıyor. SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor'da hayallerine veda ediyor. Peki Survivor'da bu akşam adaya kim veda edecek?



SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Ceyhun Uzun olmuştu. Sevilen yarışmada bu akşam en çok oyu alan iki yarışmacı Yunus Emre ve Yasin Obuz oldu. Yasin, Cemal Can'ı, Yunus Emre ise Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi.



Böylelikle bu haftanın eleme adayları Ceyhun Uzun, Cemal Can ve Ardahan oldu. Elenen ismi ise Ceyhun Uzun oldu...



İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-9 skoruyla kazanmayı başardı...





