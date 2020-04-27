10 maddede kuyrukluyıldızların gizemi

1. Kuyruklu yıldızın aslında bir yıldız olmadığını biliyor muydun? Buz ve kozmik tozların karışmasından oluşan küçük gök cisimleriymiş.

2. Güneş sistemimiz günümüzden 4.5 milyar yıl önce oluşmuş. Bu oluşumdan arta kalan buz kayaları da kuyruklu yıldızlarmış.

3. Kuyruklu yıldızın başka isimleri de varmış. Onu, kirli kartopu ve buzlu çamur topu olarak da çağırabilirsin.

4. Bir kirli kartopunun kuyruk uzunluğu dünya ile güneş arasındaki mesafe kadar olabiliyormuş.

5. Ortalama büyüklükte bir kuyruklu yıldız saatte 30000 km yol gidebilirmiş. Ayrıca küçük kuyruklu yıldızlar büyüklere göre daha hızlı hareket edermiş.

6. Buz ve toz parçacıklarından oluşan bu kuyruklar, güneşe yaklaştıkça parlaklaşırmış. Kendi ışıkları olmadığı için güneşten gelen ışığı yansıtırlarmış.

7. Kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında dolaşırmış. Dolanma süresi birkaç yıldan başlar birkaç milyon yıla kadar çıkarmış. Bu tamamen kuyruklu yıldızın fiziksel özelliklerine bağlıymış.

8. Kuyruklu yıldızın iki tane kuyruğu olduğunu biliyor muydun? Çok ilginç değil mi? Biz bu bilgiye çok şaşırdık doğrusu.

9. Bizim de içinde olduğumuz güneş sistemimizde 4 binden fazla kuyruklu yıldız bulunuyormuş.

10. Ortalama bir kuyruklu yıldızın çapı 750 metre ile 20 km arasında değişebilirmiş.