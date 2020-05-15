A’dan Z’ye uzay sözlüğü
Her uzay kelimesi duyduğumuzda heyecanlanıyoruz. Merak ediyor ve araştırmak istiyoruz. Bugünkü uzay görevimiz uzay sözlüğü. Aklımıza uzay ile ilgili gelen her kelimeyi A’dan Z’ye sıraladık.
Bu listede atladıklarımız varsa, sen de ekleyerek kendi sözlüğünü oluşturabilirsin.
ABERASYON: Sonlu ışık hızı. Yörünge hareketleri nedeniyle yıldızların konumlarının değişmesi de denilebilir.
AFEL: Güneşin etrafındaki bir cismin Güneş’e en uzak olduğu mesafe.
ALBEDO: Uzaydaki yüzeylerin üzerine düşen enerjiyi yansıtma kapasitesi.
ASTEROİD: Küçük gezegenlere verilen isim.
ASTRONOT: Uzayda görevli bilim insanı.
BEYAZ CÜCE: Enerjisini tüketip, patlama aşamasına gelen yıldızların dış katmanlarını püskürtmesi sonrası kalan küçük parçaları.
BULUTSU: Yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan bulut.
BÜYÜK KIRMIZI LEKE: Jüpiter’de yüzyıllardır devam eden bir fırtına.
BÜYÜK MAGELLAN BULUTU: Samanyolu Galaksisi’nin uydu galaksilerinden biri.
BÜYÜK PATLAMA: Evrenin milyarlar yıl önce patladığını ve genişlediğini savunan teori.
CALLISTO: Jüpiter'in uydularından biri
CANOPUS: Gökyüzünün en parlak 2. yıldızı.
CERES: Mars ile Jüpiter arasında yer alan bir cüce gezegen.
CÜCE GEZEGEN: Güneş yörüngesinde yer alan, uydu olmayan küresel nesneler.
DIŞ GEZEGENLER: Yörüngesi yer yörüngesinden farklı olan gezegenlere verilen isim.
DÜNYA: Güneş Sistemi'nde 3. sırada yer alan gezegenimiz.
EUROPA: Jüpiter‘in uydularından biri.
GANYMEDE: Jüpiter'in en büyük uydusu.
GAZ DEVİ: Büyük bir kısmı gazdan oluşan gezegenlere denir.
GALAKSİ: Yerçekiminin etkisiyle bir arada duran yıldızlar, toz ve karanlık maddeden oluşan sistem.
GÜNEŞ: Evrende yer alan büyük bir yıldız.
HALLEY KUYRUKLU YILDIZI: 76 yılda bir gözlemlenebilen kuyruklu yıldız.
İO: Jüpiter’in uydularından biri
İYON KUYRUK: Kuyrukluyıldızların kilometrelerce uzunluktaki, iyonize olmuş gazlardan oluşan, plazma kuyruğu.
KARA DELİK: Çekim alanı çok güçlü olan güçlü olan kozmik cisim.
KOZMİK IŞIN: Uzay kaynaklı yüksek enerjili parçacıkları.
KUYRUKLU YILDIZ: Buz ve kozmik toz karışımından oluşan gök cisimleri.
LAYKA: Uzaya çıkan ilk köpeğin ismi.
MERKÜR: Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni.
METEOR: Diğer adı göktaşı olan meteor, gökyüzünde yer alan gök cisimlerinden kopmuş küçük parçalardır.
NASA: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi.
NEPTÜN: Güneş Sistemi’nin en rüzgarlı gezegeni.
ÖTEGEZEGEN: Büyük küçük, sıcak ya da soğuk, kaya ya da gazdan oluşan, kendi yıldızının çok yakınında dönen güneş ötesi gezegen.
SATÜRN: Güneş Sistemi'nin altıncı sıradaki gezegeni.
SOLUCAN DELİKLERİ: Uzay ve zaman arasında gidip gelebilen, maddeyi evrende taşıyabilen bir kestirme.
THORNE-ZYTKOW: Yok olmak üzere olan büyük bir yıldızın daha küçük bir yıldızı yutmasıyla oluşan melez yıldız.
TİTAN: Satürn’ün yörüngesinde dönen uydu.
URANÜS: Güneş'ten sonraki yedinci gezegen,
UY SCUTI: 5 milyar tane Güneş boyutunda bir yıldız.
VENÜS: Güneş Sistemi’nin 3. gezegeni.