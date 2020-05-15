A’dan Z’ye uzay sözlüğü

Bu listede atladıklarımız varsa, sen de ekleyerek kendi sözlüğünü oluşturabilirsin.

ABERASYON: Sonlu ışık hızı. Yörünge hareketleri nedeniyle yıldızların konumlarının değişmesi de denilebilir.

AFEL: Güneşin etrafındaki bir cismin Güneş’e en uzak olduğu mesafe.

ALBEDO: Uzaydaki yüzeylerin üzerine düşen enerjiyi yansıtma kapasitesi.

ASTEROİD: Küçük gezegenlere verilen isim.

ASTRONOT: Uzayda görevli bilim insanı.

BEYAZ CÜCE: Enerjisini tüketip, patlama aşamasına gelen yıldızların dış katmanlarını püskürtmesi sonrası kalan küçük parçaları.

BULUTSU: Yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan bulut.

BÜYÜK KIRMIZI LEKE: Jüpiter’de yüzyıllardır devam eden bir fırtına.

BÜYÜK MAGELLAN BULUTU: Samanyolu Galaksisi’nin uydu galaksilerinden biri.

BÜYÜK PATLAMA: Evrenin milyarlar yıl önce patladığını ve genişlediğini savunan teori.

CALLISTO: Jüpiter'in uydularından biri

CANOPUS: Gökyüzünün en parlak 2. yıldızı.

CERES: Mars ile Jüpiter arasında yer alan bir cüce gezegen.

CÜCE GEZEGEN: Güneş yörüngesinde yer alan, uydu olmayan küresel nesneler.

DIŞ GEZEGENLER: Yörüngesi yer yörüngesinden farklı olan gezegenlere verilen isim.

DÜNYA: Güneş Sistemi'nde 3. sırada yer alan gezegenimiz.

EUROPA: Jüpiter‘in uydularından biri.

GANYMEDE: Jüpiter'in en büyük uydusu.

GAZ DEVİ: Büyük bir kısmı gazdan oluşan gezegenlere denir.

GALAKSİ: Yerçekiminin etkisiyle bir arada duran yıldızlar, toz ve karanlık maddeden oluşan sistem.

GÜNEŞ: Evrende yer alan büyük bir yıldız.

HALLEY KUYRUKLU YILDIZI: 76 yılda bir gözlemlenebilen kuyruklu yıldız.

İO: Jüpiter’in uydularından biri

İYON KUYRUK: Kuyrukluyıldızların kilometrelerce uzunluktaki, iyonize olmuş gazlardan oluşan, plazma kuyruğu.

KARA DELİK: Çekim alanı çok güçlü olan güçlü olan kozmik cisim.

KOZMİK IŞIN: Uzay kaynaklı yüksek enerjili parçacıkları.

KUYRUKLU YILDIZ: Buz ve kozmik toz karışımından oluşan gök cisimleri.

LAYKA: Uzaya çıkan ilk köpeğin ismi.

MERKÜR: Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni.

METEOR: Diğer adı göktaşı olan meteor, gökyüzünde yer alan gök cisimlerinden kopmuş küçük parçalardır.

NASA: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi.

NEPTÜN: Güneş Sistemi’nin en rüzgarlı gezegeni.

ÖTEGEZEGEN: Büyük küçük, sıcak ya da soğuk, kaya ya da gazdan oluşan, kendi yıldızının çok yakınında dönen güneş ötesi gezegen.

SATÜRN: Güneş Sistemi'nin altıncı sıradaki gezegeni.

SOLUCAN DELİKLERİ: Uzay ve zaman arasında gidip gelebilen, maddeyi evrende taşıyabilen bir kestirme.

THORNE-ZYTKOW: Yok olmak üzere olan büyük bir yıldızın daha küçük bir yıldızı yutmasıyla oluşan melez yıldız.

TİTAN: Satürn’ün yörüngesinde dönen uydu.

URANÜS: Güneş'ten sonraki yedinci gezegen,

UY SCUTI: 5 milyar tane Güneş boyutunda bir yıldız.

VENÜS: Güneş Sistemi’nin 3. gezegeni.