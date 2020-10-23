Ampul neden patlar?

Bildiğin ampullerin içerisinde kapalı bir cam tüpün içine yerleştirilmiş ve elektrik akımı geçtiğinde akkor hale gelen bir tel varmış. Akkor hale gelmek ise ışık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan demekmiş. Bu tele, filaman adı verilirmiş. Bu tel kopunca da ampul patladı denirmiş.

Bu teller zamanla incelmeye ve kütlelerinin bir kısmını kaybetmeye başlarmış. Bunun nedenlerinden biri ampulün çok açılıp kapanmasıymış. Çünkü ampul açılınca tel ısınır ve genleşir, kapanınca da soğur ve büzülürmüş. Bu yüzden de çabuk yıpranırmış.