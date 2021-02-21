Çocuğunuz robotik kodlama ile çağa yön versin

Şu an içinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesi çocukların bu gelişmelerle daha çok haşır neşir olmasına neden olmaktadır. Yeni nesillerin teknoloji ile aralarının kötü olma olasılığı yoktur. Bu nedenle okul öncesi çocuklar için kodlama eğitimi, çocuklarımızı çağın gerekliliklerine uygun biçimde yetişmeleri ve içinde bulundukları dünyayı daha iyi algılamaları için büyük önem taşır.

Çocuğunuz bilgisayar teknolojileriyle ilgili bir meslek istemiyor olabilir. Basketbolcu, ressam, doktor ya da psikolog olmak istemesi neyi değiştirir? Kod öğrenmek, mesleğini daha iyi yapmasını sağlayabilir mi? Kesinlikle! Üstelik, yaşam kalitesini artırmak için ona yol da gösterebilir. Nasıl mı? Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma yeni fikirler üretme, matematik, bilim, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar gibi daha pek çok alanda beceri kazanıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.



Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor

Okul öncesi dönemde robotik kodlama için şöyle bir ön yargı var neden çocuğum bu yaştan tablet telefon ve bilgisayarla uğraşsın? Bilgisayar ve akıllı cihazların çocuklar üzerinde olan olumsuz etkileri düşünüldüğünde de ebeveynlerin bu konudaki endişeleri artmaktadır. Aslında kodlama öğrenmek için yani en azından başlangıç yapmak için tablet telefon ya da farklı bir cihaza ihtiyacınız yok. Kodlamayı evinizde kendi yaptığınız yaratıcı ürünlerle de çocuklarınıza öğretebilirsiniz. Kendi hazırlayacağınız çok basit malzemelerle oluşturacağınız şablonlarla kodlamaya giriş yapmış olursunuz. Burada yapacaklarınız ve öğrenecekleriniz sizin ve çocuğunuzun hayal gücü ile sınırlıdır. Bugün basit birkaç kodlama örneği size sunacağım. Hadi hep birlikte yapalım ne dersiniz?

Malzemeler

•A4 kareli kağıt

•Kalem, silgi

•Boya kalemleri

Kareli bir defter sayfasına yukarda yazdığım kodları yazın.

Daha sonra bir başlangıç görseldeki gibi noktası belirleyerek kodları uygulamaya başlayın.(Başlangıç noktasını belirlediğimiz yer önemli kodlar ona göre yazıldı sizde aynı noktayı başlangıç olarak belirleyin)

Evet siz de aynı şeyi çizdiniz mi? Hadi şimdide bunu dilediğimiz boya kalemleri ile dilediğimiz gibi boyayalım.

Şimdi de vereceğim kodları siz denemeye ne dersiniz?