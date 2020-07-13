Güneş enerjisinin kullanıldığı alanlar nelerdir?

Güneş enerjisi dünyaya oldukça zararlı olan bu elektrik tüketiminin azalması için en doğal ve zararsız yolmuş.

Güneş enerjisi, dünyaya ait hiçbir kaynağı kullanıp tüketmeden doğrudan bize ulaşan Güneş’in ışınları kullanan bir enerjiymiş. Zaten Güneş bize ışınlarını her gün yolluyor, biz neden bundan faydalanmayalım diye düşünen insanoğlu, kendisi için çok yararlı bir adım atarak bu enerjiyi kullanmaya başlamış.

Günümüzde sayısız makine ve araç bu enerjiyle çalışıp, çevreye zarar vermeden insanlığa hizmet ediyormuş. Güneş enerjisinin en çok kullanıldığı alanlar sıcak su temini, ısınma, soğutma, buhar elde edilmesi, elektrik üretimi, hidrojen üretimi, deniz suyu arıtma teknikleriymiş. Özellikle ısınma ve sıcak su temini insanların kaynakları en çok kullandığı alanlar olduğu için güneş enerjisi oldukça fayda sağlarmış.

Şimdi gelelim günümüzde güneş enerjisinin kullanıldı alanlara:



Londra Blackfriars Köprüsü

Adından da anlayacağın gibi Londra’da yer alan bu köprü, üzerine kurulan paneller ile elektrik ile çalışan trenler için elektrik üretimi yapıyormuş.

Güneş enerjisiyle çalışan arabalar

Bu araçlar da üzerinde yer alan paneller yardımıyla enerji depoluyor ve hareket ettikçe depolamaya devam ediyormuş. Bu, insanlık için çok önemli bir adım çünkü petrol kaynakları tükenmeye başladığında güneş enerjisi çok önemli olacakmış.

Şarj aletleri

Çoğu insanın en büyük dertlerinden biri de cep telefonlarının şarjlarının sürekli ve hızlı bir şekilde bitmesiymiş. İşte bu soruna en güzel çözüm de yine dünyamızı aydınlatan Güneş’ten geliyor. Cama takılarak Güneş’in ışınlarını alan makine, doğa dostu bir şarj aletiymiş.

Güneş enerjisini seven sırt çantaları

Zaten gün boyu sırtınızda taşıdığınız sırt çantanız siz onu taşırken boş durmuyor ve Güneş’in enerjisini depoluyor. Bu enerji sonra size şarj aleti olarak geri dönüyormuş.

Bahçe aydınlatmaları

Bildiğin gibi bahçeler, gece karanlığında ışıklandırılır. Bu da elektrik tüketimi demek. Peki, gün boyunca güneşten enerjiyi toplayıp gece de bahçeyi aydınlatan lambalar kullanmaya ne dersin? Biz hemen “evet” dedik bile.