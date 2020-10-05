Kendini şişirebilen balonlar deneyi

Bunun için ufak bir deney yapacağız. Önce hemen malzemelerimizi hazırlayalım.

İhtiyacın olan malzemeler

3 adet plastik su şişesi (küçük boy)

Sirke

3 yemek kaşığı kabartma tozu

3 adet balon (hepsi farklı renkte olabilir)

Gıda boyası

Huni





Deney aşamaları

1. Hunini, balonun ağzına geçir ve onun yardımıyla her bir balonun içerisine bir kaşık kabartma tozu dök.

2. Şişelerin her birine şişenin beşte biri kadar sirke ve yarım çay kaşığı gıda boyası ekle.

3. Balonu, içindeki kabartma tozunu dökmemeye dikkat ederek plastik şişenin ağzına geçir.

4. Balonları tut ve içerisindeki kabartma tozlarını şişeye dökmeye çalış.

5. Kabartma tozu şişeye dökülüp sirkeye karışınca olaylar başlayacak. İki malzeme birbirine kızıp balonların şişmesini sağlayacak.

Neden böyle bir şey oldu?

Çünkü sirke ve kabartma tozu karışınca karbondioksit gazı oluştu ve bu gaz şişeye sığmamaya başladı. Bu yüzden de balonun içerisine doğru dolmaya ve onu şişirmeye başladı.