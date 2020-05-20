Biz de bu sorularını cevaplamak için yeni bir içerik başlığı bulduk. Merak edilen soruların cevapları bölümünde aklına takıldığını düşündüğümüz soruları yanıtlayacağız.

İşte, 10 soru-10 cevap ile hep aklına takılan soruları cevaplıyoruz.

Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir?

Dünya üzerinde bilinen en büyük hayvan dostumuz mavi balinaymış. Boyları balinanın cinsiyetine göre ortalama 25-27 metre arasında olabiliyormuş. Ancak bugüne kadar keşfedilmiş en ağır balina 190 ton ağırlığında, 33,5 metre uzunluğundaymış.

Kağıt parayı ilk kim icat etti?

İlk parayı bulanlar Lidyalılardı, bunu hatırlarsın. Kağıt para ise ilk defa Çin’de kullanılmış. Çinliler ilk olarak deriden yapılmış parayı kullanmış, bakmışlar olmuyor kağıttan para üreterek çoğaltmaya başlamışlar. Bu olay M.S. 806 yılında olmuş.

Aya ilk kim ayak bastı?

Ay’a ilk olarak ayak basarak tarihe geçen kişi Amerikalı Neil Armstrong’muş. 20 Temmuz 1969 yılında Apollo 11 uzay aracı ve ekibi ile Ay’a varan bilim insanı Ay’ın yüzeyinde kısa da olsa yürümeyi başarmış.

Uzaya giden ilk hayvan hangisidir?

Köpekmiş. Adı Laika olan köpek, 1957 yılında kendiyle aynı adı taşıyan uzay aracına bindirilmiş ve Dünya’ya yakın bir yörüngeye gönderilmiş. Maalesef Laika, bu uçuş sırasında ölmüş.

Güneş ne kadar sıcaktır?

İçinde bulunduğumuz sisteme adını veren devasa yıldızımız Güneş, bildiğimiz gibi sıcaklık ve ışık kaynağı. Katmanları arasında sıcaklık farkı olan Güneş’in dış yüzeyindeki sıcaklık ortalama 6000 derece, iç kısımları ise ortalama 12 milyon dereceymiş.

Okyanuslar ne kadar derindir?

Bunun için net bir derinlik söylemek zor ama ortalama bir değer vermek gerekirse okyanuslardaki ortalama derinlik 5000 metreymiş. En derin okyanus çukuru ise 11.000 metreymiş.

Dünyada en uzun yaşayan insan kaç yaşındadır?

Bu sorunun cevabıyla ilgili birçok farklı bilgi var. Bunlardan biri Çinli Li Ching-Yuen'in 256 yaşına kadar yaşadığıymış.

Bugüne kadar doğmuş en kilolu bebek kaç kilodur?

Bu sorunun yanıtı da farklı cevaplar içeriyor. Bunlardan biri Avustralya'da doğan bir bebek. Bebek tam 18 kilo doğarak rekorlar kitabına girmiş.

En hızlı koşan kuş hangisidir?

Cevap geliyor, hazır mısın? Birazdan… Az sonra… Uçan hayvan dostlarımızın en hızlısı deve kuşlarıymış ve saatte 70 km hıza ulaşabilirlermiş.

Dünyadaki en küçük ada ne kadar büyüktür?

Dünyanın en küçük adası Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeymiş. New York’a bağlı bir körfezde yer alan Tek Odalık Ada dünyanın en küçük adasıymış. Sadece bir ağaç ve evin yer aldığı ada 306 metrekare genişliğindeymiş.