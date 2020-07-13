Stephen Hawking kimdir?

Normal bir insana göre daha zeki ve çalışkan oldukları bir gerçek. İşte bu insanlardan biri de ünlü fizikçi Stephen Hawking. Kitaplara ve filmlere konu olacak bir hayat hikayesi olan Stephen Hawking, 8 Ocak 1942 yılında İngiltere’de dünyaya gelmiş.

Okul yıllarında çok çalışkan bir öğrenci değilmiş ama ilerleyen yıllarda fizik dersiyle tanışınca aslında bu konuda ne kadar başarılı olduğu da anlaşılmış.

Oxford Üniversitesi’ni burslu olarak kazanan bilim insanı, okulun kürek takımında da yer almış.

21 yaşına geldiğinde bir kas hastalığı olan ALS yani amyotrofik skleroz hastalığına yakalandığı anlaşılmış. Kaslarının kontrolünü kaybetmesine yol açan bu hastalık gitgide ilerlemiş ve ilerleyen yıllarda tekerlekli sandalye üzerinde çalışmalarına devam etmiş.

Hastalığına rağmen çalışmalarına ara vermeyen bilim insanı, 1983 yılında evrenle ilgili yaptığı çalışmalarla evrenin sınırları olmadığını ortaya koymuş.

Çocuklar için de çalışmalar yapmış bu değerli bilim insanı. Ne mi yapmış? Uzayla ilgili çocuk kitapları yazarak çocukların hayal güçlerine katkıda bulunmuş.

Uzayda yaşam olduğuna inanan Hawking, yürüyemese de yerçekimsiz uçuş yaparak bir hayalini gerçekleştirmiş.

Kuantum fiziği ve kara delikler ile ilgili sayısız çalışması olan bilim insanının birçok ödülü de bulunuyormuş. Kendisi Einstein’dan sonra dünyaya gelmiş en büyük dahi olarak kabul ediliyormuş.

14 Mart 2018'de 76 yaşında vefat etmiş.

Stephan Hawking’in sözleri

-Sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir.

-Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir. Bildiğini zannetmektir.

-Yıldızlara ulaşacağımıza inanıyorum.