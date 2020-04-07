Traş köpüğü ile yağmur deneyi nasıl yapılır? Deney amacı ve malzemeleri

Deneyimize başlamadan önce Doğa başlığı altında senin için hazırladığımız yağmur nedir? konusunu okuyabilir, yağmurun nasıl yağdığını bir kez daha hatırlayabilirsin.

Deney Amacı ve Malzemeleri

Bu deneyin amacı yağmurun nasıl oluştuğuna dair yakından gözlem yapmak ve eğlenmek!

Malzemeler

4 ya da 5 farklı renkte gıda boyası

Boyaların kaç adetse o sayıda küçük şeffaf plastik bardak

Boyaların kaç adetse o sayıda şırınga

Büyük cam bir vazo. (Ağzı geniş olmalı)

Tıraş köpüğü

Su



Deney Nasıl Yapılıyor?

Her bir küçük plastik bardağa 6 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı boya koy. Her bardakta farklı renk olmalı.

Her bir rengi şırıngaya çek ve kenara koy.

Büyük kavanoza yarısından biraz fazla olacak şekilde su koy ve suyun üzerini taş köpüğü ile kapla.

Şimdi içi su ve gıda boyasıyla dolu şırıngaları köpüğün üzerinden aşağı doğru sık. Çok içine sokmadan yapmalısın.

Şimdi de oluşan görüntüyü seyret. Rengarenk, gökkuşağı yağmuru yağıyor değil mi?