Yağmur hakkında bilmen gereken her şey burada!

“Yağmur yağıyor

Seller akıyor

Küçük ayaklar suda sıçrıyor.”

Tamam, şimdi hazırsın. Yeterince eğlendiysen senin için hazırladığımız bu bilgi dolu sayfamıza göz atabilirsin.

YAĞMUR NEDİR?

Türk Dil Kurumu’ndan son aldığımız bilgiye göre yağmur “Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı” olarak tanımlanıyor.

Bir başka tanım da şöyle “Atmosferde su buharı vardır. Bu buhar yoğunlaşır ve çapı 0,5 mm’den büyük bir şekilde yer yüzüne düşer. Bu yağış şekline yağmur denir.”

Bizim favorimiz bu: “Atmosferin içinden yeryüzüne düşen sıvı damlalara yağmur denir.” Hem kısa hem öz. Ezberlemesi de çok kolay.

Daha kısası da var: “Bulutlardan su olarak düşen yağış biçimine yağmur denir.”

Seçim senin. Beğendiğin tanımı iyice öğren. Belki derslerinde sana yardımcı olur. Yağmurun ne olduğunu anladın diye tahmin ediyoruz. Şimdi bu tatlı, küçük, şirin damlacıklar neden oluşur ve nasıl yağar sorularına yanıt arayalım. Sorumuzu soruyoruz, araştırma-geliştirme ekibimiz bakalım nasıl cevaplar bulacak.

Yağmur Neden ve Nasıl Yağar?

Yeryüzünde var olan ve Güneş ışığının etkisiyle buharlaşan sular atmosfere doğru çıkmaya başlarmış. Yukarı çıktıkça da soğumaya başlarmış. Gitgide soğuyan su buharları, havadaki toz parçacıklarına tutunmak istermiş. Bunun sonucunda da su damlaları oluşurmuş. Buraya kadar tamam! Peki, bu damlalar yeryüzüne nasıl düşüyor sizce?

Bu su damlaları birbirini çok severmiş ve bir araya gelip bulutları oluştururmuş. Binlerce damlacıktan oluşan bulutlar belirli bir büyüklüğe ulaşınca hem ağırlıktan hem de yerçekimi kuvvetinden damlalarını bırakmaya başlarmış. Böylece yağmur yağmaya başlarmış.

Şimdi Gelelim Yağmurun Faydaları ve Zararlarına

ZARARLARI: Çok yağan yağmur, sellere ve su baskınlarına neden olabilirmiş. Soğuk havalarda buzlanmaya neden olabilir ve çeşitli kazalar oluşabilirmiş. Bir diğer zararı ise bazı bitkileri çürütebilmesiymiş. Tabii, bir de büyük şehirlerde trafiğe neden olup, saatlerce yolda kalmamıza neden olabilirmiş.

YARARLARI: Kabul ediyoruz, yağmurun birkaç zararı var ama yararları saymakla bitmiyor. Yeşil hayatın devamı ve toprak ana için yağmur hayat demekmiş. Yağmur sayesinde bitkiler beslenir ve kuraklık önlenirmiş. Bu doğanın dengesini etkileyen bir şeymiş. Bitkiler ve ormanlar beslenirse orada yaşayan canlılar da rahat edermiş. Mineral bakımından zengin olduğu için de tarlada ekilmiş sebze ve meyveyi beslermiş. Yeryüzündeki sular da yağmur sayesinde temizlenir, kullanılabilir hale gelirmiş.

Yağmur Hakkında İlginç mi İlginç Bilgiler

- Dünyamız bildiğimiz gibi oldukça yaşlı. Kim bilir neler gördü, geçirdi. Yapılan bir araştırmaya göre Dünya’ya ilk yağan yağmurların içinde demir varmış.

- Ülkemizde en çok yağış alan yer Karadeniz bölgesiymiş.

- Nasıl kar taneleri yakından incelendiğinde farklı yapıları varsa yağmur taneleri de oldukça farklı bir yapıya sahipmiş. Göz yaşı damlası gibi sandığımız yağmur damlasının aslında üstü bombeli, alt kısmı düz olurmuş.

- Çok küçük damlacıklar da varmış ve adları bulut damlacıklarıymış. Şekilleri de küreymiş.

- Bazı insanların yağmur damlasına alerjisi olabilirmiş. Korkma, çünkü bu yüz milyonda bir kişide olabilirmiş.

- Bazı yağmur damlaları aşağı düşerken yarışı kaybedermiş. Çünkü yeryüzüne varamadan buharlaşırmış.