Yanmaz balon deneyi

ÖNEMLİ NOT: Bu deneyi yaparken mutlaka bir büyüğünden yardım almalısın!



Öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım:

2 balon

Bir mum

Kibrit

Su





Deneye başlayalım!

Balonlardan birini şişir. Sonra düz bir zemine mumunu koy ve yak. Şişirdiğin balonu mumun üzerinde tut ve nasıl patladığını gör. Boş bir balon ateşle patlıyor.

Şimdi diğer balonu suyla doldur. Sonra bu balonu mumun üzerine tut ve bekle. Gördüğün gibi balon patlamadı.





Deneyin sonucu

Balonun içine doldurduğun su, mumun verdiği sıcaklığı emiyor. Böylece ateş balonu patlatmıyor.