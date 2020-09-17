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    17.09.2020 - 12:44 |

    Yanmaz balon deneyi

    Bilim dünyasının gizemlerini tek tek aralıyoruz. Şimdi de “Yanmayan bir balon nasıl olur?” onu göreceğiz.

    Yanmaz balon deneyi

    ÖNEMLİ NOT: Bu deneyi yaparken mutlaka bir büyüğünden yardım almalısın!


    Öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım:

    2 balon

    Bir mum

    Kibrit

    Su

    Deneye başlayalım!

    Balonlardan birini şişir. Sonra düz bir zemine mumunu koy ve yak. Şişirdiğin balonu mumun üzerinde tut ve nasıl patladığını gör. Boş bir balon ateşle patlıyor.

    Şimdi diğer balonu suyla doldur. Sonra bu balonu mumun üzerine tut ve bekle. Gördüğün gibi balon patlamadı.

    Deneyin sonucu

    Balonun içine doldurduğun su, mumun verdiği sıcaklığı emiyor. Böylece ateş balonu patlatmıyor. 

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