Yumurta yutan canavar deneyi

Öncelikle her zaman yaptığımız gibi malzemelerimizi hazırlayalım.

Ağzı yumurtanın büyüklüğünde biraz küçük bir cam şişe. Çok dar ya da geniş olursa deney başarısız olabilir.

Renkli kağıt ve stickerlar

Tabii ki bir adet iyi haşlanmış yumurta

Çakmak

UYARI! Her zaman söylediğimiz gibi bu tarz deneylerde her zaman bir büyüğünün yanında olması gerekiyor.

Şimdi ilk önce şişene canavar görüntüsü verecek süslemeler yapmalısın. Bu tamamen senin hayal gücüne kalmış. İster göz ve ağız çiz, istersen de kocaman dişler yapıştır.

Şişenin içerisine küçük bir mum yerleştir ve yak.

Şimdi yumurtanı şişenin üst kısmına koy. Bunu yaparken yumurta şişenin ağzına oturmalı ki içeri hava giremesin.

Ne oldu? Hop, şişe yumurtayı içine çekti değil mi?

Peki neden?

Çünkü mumun ateşi şişenin içerisindeki havayı ısıttı. Şişenin içerisindeki oksijen de tükendi. Oksijen bitince de mum söndü. Şişe içerisindeki hava soğudu ve bu da şişenin içerisindeki hava basıncı azaldı ama dışındaki hava basıncı daha yüksek kaldı. Bu yüzden de yumurta içeri çekildi.