Dağ kadar büyük, yaprak kadar hafif bilmecesinin cevabı

1.

Dört ayaklı bir ayıdır,

Üstündeki kabadayıdır.

2.

Yazın sönmüyor,

Kışın görülmüyor.

3.

Dağ kadar büyük,

Yaprak kadar hafif.

4.

Ağzı var, konuşamaz.

Yatağı var, hiç uyumaz.

5.

Pazardan aldım bir tane,

Eve geldim bin tane.

6.

Biz biz idik, biz idik,

Otuz iki kız idik.

Ezildik büzüldük,

Bir araya dizildik.

7.

Kanadı var, kuş değil,

Boynuzu var, koç değil.

8.

Bilgi verir hepimize,

En güzel dosttur bizlere.

9.

Yemeğin başı,

Hastanın aşı.

10.

Kuyruğu var, at değil.

Kanadı var, kuş değil.

CEVAPLAR

1. Sandalye

2. Güneş

3. Bulut

4. Akarsu

5. Nar

6. Diş

7. Sivrisinek

8. Kitap

9. Çorba

10. Balık