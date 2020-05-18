BİST103.0320.37EURO7.42-0.18USD6.810.34ALTIN379.860.71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerÇocuk Haberleri Dağ kadar büyük, yaprak kadar hafif bilmecesinin cevabı
    ABONE OL
    18.05.2020 - 13:06 |

    Dağ kadar büyük, yaprak kadar hafif bilmecesinin cevabı

    Yepyeni bilmeceler seni bekliyor. Bakalım, en çok hangi bilmeceyi seveceksin. Sevdiklerini arkadaşlarınla paylaşmayı da unutma!

    Dağ kadar büyük, yaprak kadar hafif bilmecesinin cevabı

    1.

    Dört ayaklı bir ayıdır,

    Üstündeki kabadayıdır.

     

    2.

    Yazın sönmüyor,

    Kışın görülmüyor.

     

    3.

    Dağ kadar büyük,

    Yaprak kadar hafif.

     

    4.

    Ağzı var, konuşamaz.

    Yatağı var, hiç uyumaz.

     

    5.

    Pazardan aldım bir tane,

    Eve geldim bin tane.

     

    6.

    Biz biz idik, biz idik,

    Otuz iki kız idik.

    Ezildik büzüldük,

    Bir araya dizildik.

     

    7.

    Kanadı var, kuş değil,

    Boynuzu var, koç değil.

     

    8.

    Bilgi verir hepimize,

    En güzel dosttur bizlere.

     

    9.

    Yemeğin başı,

    Hastanın aşı.

     

    10.

    Kuyruğu var, at değil.

    Kanadı var, kuş değil.

     

    CEVAPLAR

    1. Sandalye

    2. Güneş

    3. Bulut

    4. Akarsu

    5. Nar

    6. Diş

    7. Sivrisinek

    8. Kitap

    9. Çorba

    10. Balık

    GÜNCEL HABERLER