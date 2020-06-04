Zeka bilmecelerinin cevapları burada!

İşte karşında zeka bilmeceleri…

Karanlık bir odada olduğunu hayal et. Odada mum, içi odun dolu bir şömine ve gaz lambası var. Elinde ise sadece bir kibrit var. Önce hangisini yakarsın?

TABİİ Kİ KİBRİT

Düşmanlarından kaçıyorsun ve karşına üç kapı çıktı. Bu kapılardan birine girip gizlenmen lazım. Kötü bir haberimiz var sana… Bu kapıların üçü de çok tehlikeli. Birinci kapıda 3 aydır yemek yememiş bir aslan, ikincide çok tehlikeli bir katil var. Üçüncü oda ise suyla dolu ve içinde köpek balıkları var. Hangisine girersin?

ÜÇ AYDIR YEMEK YEMEMİŞ ASLAN ÖLMÜŞTÜR, O YÜZDEN 1. ODAYA GİRERİM.

Ahmet, Deniz’in babası ama Deniz Ahmet’in oğlu değil. Deniz sence kim?

AHMET’İN KIZI

İlk önce dışını atıp içini pişirdim. Pişti bir güzel. Bu seferde dışını yedip içini attım. Ben ne yedim?

MISIR

Arka arkaya dizilmiş çocuklardan birine “Arkanda kaç çocuk var?” diye sormuşlar. “4”, demiş. Diğer çocuğa da sormuşlar. O da “4”, demiş. Sonra bir diğerine sorunca o da aynı cevabı vermiş. Bu nasıl olmuş.

ÇÜNKÜ BU ÇOCUKLAR ATLIKARINCAYA BİNMİŞLER.