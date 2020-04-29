Çocukların eskimeyen dostu “Milliyet Çocuk” artık dijitalde!

Yayın hayatına 1970’lerden günümüze kadar dergi olarak devam eden Milliyet Çocuk, artık dijital platformumuzda da sizlerle buluşuyor. 50 yılı aşan yayın serüveniyle anne babaların anılarını süsleyen Milliyet Çocuk, şimdi onların çocuklarının da hayal dünyasını renklendirecek.

Doğa, bilim ve kültür&sanat gibi eğitici başlıklardan aktivite ve eğlence bölümlerine kadar sayısız içerik çocuklarınıza kaliteli zaman sunarken, hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulunacak. Tüm bunların yanı sıra uzman içerikleri ve interaktif projelerle desteklenecek platform, her daim güncel içeriklerle sizi bekliyor.

Milliyet Çocuk’ta; Milliyet’in geçmişi sahiplenen, kaliteli ve özenli içerikler sunan bakış açısı teknolojik altyapılar ve interaktif oyunlarla birleşecek ve dijital bir dünya sunulacak. Böylece anne babalar güvendikleri, onlara sıcak gelen içerikleri gönül rahatlığıyla çocuğuna gösterebilecek.

Sayfalarımıza www.milliyet.com.tr/cocuk www.milliyetcocuk.com www.milliyetcocuk.com.tr www.milliyetcocuk.orgwww.milliyetcocuk.tv domainlerinden ulaşabilirsiniz.