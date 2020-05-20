Hiç ateş böceği gördün mü bilmiyoruz ama senin için doğal ışık kaynağı olarak bilinen ateş böcekleri hakkında bilgiler derledik. Öncelikle ateş böceği nasıl ışık saçıyor sorusunun yanıtını aradık.

Ateş böceğinden çıkan ışığın ateşle alakası yokmuş öncelikle. Bu soğuk ışık adı verilen bir olaymış. Böceklerin karınlarının alt kısmında, lüsiferin adlı bir madde varmış. Bu madde oksijenle karşılaşınca başka bir maddeye dönüşüp ışık saçmaya başlarmış. Böylece gördüğün o ışık gösterisi meydana gelirmiş.

Ateş böcekleri hakkında bilgiler

1. Öncelikle ateş böceklerinin hepsi ışık saçmazmış. Dişilerin hepsi erkeklerin ise bir kısmı ışıklıymış. Sadece erkek ateş böceklerinin kanatları varmış.

2. Genellikle sıcak seven böcek arkadaşlarımız tropik ve ılık mevsimlerin hakim olduğu ülkelerde çok görülürmüş. Ülkemizde de genelde yaz aylarında görülen ateş böcekleri çok tatlılar değil mi?

3. Yanıp yanıp sönme hızı ve tarzı her ateş böceğinde farklıymış. Nasıl ki biz insanların karakterleri birbirinden farklı ise ateş böceği dostlarımızın da ışık hızları ve ritimleri birbirinden farklıymış.

4. Işıklarının yanma ve sönme hızı, ne kadar yandığı önemli bir şeye de yararmış. Ne mi? Eş bulmasına…

5. Ateş böceklerinin ait olduğu ailenin adı lampyridae’ymiş. Bu ailede bir de uçamayan ama ateş çıkaran böcekler varmış. Onları adı ise yıldız kurduymuş.

6. Dünya genelinde yaklaşık 2000 farklı yapıda ateş böceği türü yer alıyormuş. Bu, içinde bulunduğu iklim, bitki örtüsüne göre değişebilirmiş.

7. Ateş böceği olup parlamayanlar da varmış. Çok üzülüyorlar mıdır acaba?

8. Bir ateş böceği sarı, kırmızı, turuncu ve hatta yeşil renkte ışık yayabilirmiş.

9. Doğum yaparken bile parlayabilen ateş böcekleri bunu yırtıcı hayvanları uzaklaştırmak için yaparmış. Bunu yaparak tatlarının yenemeyecek kadar kötü olduğu mesajını verirlermiş.

10. Bir ateş böceği ortalama 3 saat kesintisiz ışık saçabilirmiş.