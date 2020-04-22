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    HaberlerDoğa Haberleri Şimşek çakması ve yıldırım düşmesi neden olur? İşte sebepleri…
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    22.04.2020 - 14:24 |

    Şimşek çakması ve yıldırım düşmesi neden olur? İşte sebepleri…

    Gökyüzünü hep merak ediyor, geceleri bazen yıldızlara bakarak kaymalarını bekliyorsun değil mi? Biz de çok merak ettiğimiz için sürekli sana gökyüzünde oluşan olaylarla ilgili yeni bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hazırsan yeni araştırmamız geliyor. Şimşek çakması ve yıldırım düşmesi hakkında merak ettiklerin burada…

    Şimşek çakması ve yıldırım düşmesi neden olur? İşte sebepleri…

    Şimşek çakması ve yıldırım düşmesini anlatmadan önce şimşek ve yıldırım nedir onu açıklayalım. Şimşek iki kızgın başka bir deyişle biri artı yüklü biri eksi yüklü iki bulut arasında yaşanan elektrik boşalması ve böylece oluşan kısa süreli ışıklarmış. Yıldırım ise şimşek nedeniyle oluşan elektriğin gökyüzünden yeryüzüne boşalmasıymış. Ayrıca yıldırım tehlikeli bir doğa olayıymış.

    Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına… Yani "şimşek çakması ve yıldırım düşmesi neden olur?” sorusunun yanıtına…

    Basit bir şekilde açıklamak gerekirse iklim şartlarından dolayı bazen gökyüzü ile yeryüzünün sıcaklık değerleri birbirinden farklı olabiliyormuş. Hava da çok iyi bir iletken olmadığı için bulutlar kendi içerisinde gitgide artan bir enerji biriktirirlermiş. Bu bulutların yere yakın olan kısmı da negatif yüklü olurmuş. Yeryüzü de bulutun bulunduğu alanı kapsayacak kadar pozitif yüklenirmiş. Bu yüklenme devam eder ve bulut, hava içerisinden geçecek kadar yüklendiğinde yeryüzüne bütün enerjiyi ve yükünü boşaltırmış. Bu olay, yeryüzünden buluta doğru da olabilirmiş.

    Yani buluttan yeryüzüne akan bu boşaltım işlemine yıldırım, iki bulut arasındaki boşaltıma ya da aklında kalması için kavga etmelerine şimşek denirmiş. İki bulut arasında (şimşek) olunca bizi çok etkilemeyen bu durum, buluttan yeryüzüne olunca (yıldırım) tehlikeli olabilirmiş.

    Neden mi? Zikzak şeklinde, birkaç kola ayrılarak yere ulaşan yıldırım, dokunduğu yerde yıldırım çarpması denen duruma yol açabilirmiş. Genelde sağanak yağmurlar eşliğinde görülen yıldırımın yeryüzüne ulaştığı noktada bir canlı yaşarsa o kişiye yüklü bir elektrik çarpmış gibi olurmuş. Bu da oldukça tehlikeliymiş.

     

     

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