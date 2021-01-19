7 Yaş Etkinlikleri: 7 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri

7 yaş bedensel olarak hareketliliğin daha çok algılamaya ve tanımaya döndüğü bir yaş dönemidir. Yapılan etkinliklerde gelişimlerine katkı sağlar.



7 Yaş Etkinlikleri



Artık bu dönemde çocukların hayatında aileleri dışında başka sosyal gruplarda vardır. Okul hayatına uyum sağlaması gereken dönemdir. Sosyalleşir ve sorumluluk duygusunun gelişmesi önemlidir. Olaylara arasında bağlantı kurmak ve karar vermeye başlamak bu yaşta önem kazanır. Kendi yapabileceklerini görmesi, özgüvenin gelişimi açısında önemlidir. Bu açıdan 7 yaş etkinlikleri önem kazanır.



7 Yaş Etkinlikleri Neden Önemlidir?



Sosyal bir varlık olduğunu ve insanlarla bir arada yaşadığını kavrar. Empati kurmayı ve başkalarının alanına da saygı duyması gerektiğini öğrenmeye başlar. Kendi kendilerine yetebilmeyi öğrendikleri bir dönemdir. Aktivitelerle ilgili kararlarını da kendisi vermeye başlar. Duygu analizi yapmaya başlarlar.



7 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri



Bu dönemde çocuklar için sosyal, dil ve bilişsel anlamda gelişim süreci olarak kabul edilir. Arkadaşları veya aile ile birlikte yapabileceği etkinlikler olabilir. Bu etkinliklerde bazıları şunlar olabilir.

Hamur Etkinliği: Evde hazırladığınız veya hazır alınan hamurlar ile yapabileceğiniz bir etkinliktir. Renkli hamurlar ve büyük bir sayfa gereklidir. Öncelikle çocuğun yaratacağı bir yer ile ilgili karar verilir.



Örneğin bir müze nasıl olur diye sorabilirsiniz. Ayrıca takıldığı noktalarda size soru sormasını ve onu yönlendireceğinizi belirtirsiniz. Hamurlara belli şekiller verir. Bu planladığı mekânda olması gereken şekillerdir. Daha sonra bunları kâğıt üzerinde monte eder. Resmi hamur ile yapmış olur.



Bu etkinlik ile birlikte 7 yaş çocuğu bütünsel düşünme, planlama, yaratıcılık gibi yetkinlikleri de gelişir. Ayrıca soru sorma ve dinleme aktivitesini yerine getirir. İletişim yeteneğinin gelişmesi bu yaşlarda büyük önem taşır.



Bu yaşta çocukların sanatsal, düşünsel, matematiksel yanlarının eğitilmesi gereklidir. Birlikte şarkı söyleyebilir ve dans edebilirsiniz. Bu etkinlikler hem enerjisini dışarı vurmasını sağlar hem de sanatsal yanlarını geliştirir. Ayrıca aile ile keyifli vakit geçirmelerini ve duygusal olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlamış olursunuz.



Çoklu zekâ yöntemine uygun aktiviteler kullanılabilir. Çoklu zeka adına yapılabilecek etkinliklerden bazıları ise;

● Matematik ve mantık yanını geliştirmek için bazı hesaplamalar yaptırdığınız bir etkinliği ödüllü hale getirebilirsiniz. Her bildiği soru karşılığında oyunun başında belirleyeceğiniz bir ödülünüz olabilir.

● Müzik ve ritim yanını geliştirmek adına etkinlik olabilir. Burada evdeki aletlerden, müzik aletlerine dönüşüm yapmasını ve onları kullanarak müzik yapmasını isteyebilirsiniz. Böylece farklı bakış açısı ve yaratıcılık yanı da gelişmiş olur.